Capsula spațială Orion i-a transportat pe astronauții misiunii Artemis II cu o viteză record, de aproape 40.000 de kilometri pe oră.

În timpul zborului lor record, astronauții au ajuns la o distanță maximă de 406.771 kilometri de Pământ înainte de a face o întoarcere în U în spatele Lunii, depășind recordul de distanță stabilit de Apollo 13.

Misiunea a dezvăluit, de asemenea, o nouă fațetă a planetei noastre printr-o fotografie a apusului Pământului, care arată „Mărul Albastru” apunând în spatele Lunii gri și craterizate. Imaginea a făcut ecou celebrei fotografii „Earthrise” din 1968, realizată de primii vizitatori lunari ai lumii, Apollo 8, potrivit Associated Press.

„Sincer, ceea ce m-a impresionat nu a fost neapărat doar Pământul, ci toată întunecimea din jurul lui. Pământul era doar această barcă de salvare care plutea liniștită în univers”, a spus pilotul Christina Koch.

Scutul termic al capsulei fost supus unei solicitări intense la intrarea în atmosfera Pământului, din cauza temperaturilor generate de frecarea în atmosferă. Acest lucru este destul de vizibil pe carena navei spațiale. Totuși, totul a rezistat așa cum trebuia.

