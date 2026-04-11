Capsula Orion a amerizat în Oceanul Pacific, în aplauzele celor care au urmărit evenimentul. Astfel, a fost depășit cu brio momentul cel mai riscant al operațiunii.

”Amerizare terminată. Un nou capitol din explorarea vecinului nostru ceresc este încheiat. Astronauții s-au întors pe Pământ”.

Capsula Orion a amerizat în largul coastei orașului californian San Diego, în jurul orei 3 dimineața, ora României. La scurt timp, cei 4 astronauți ai misiunii Artemis 2 au fost preluați de echipe ale NASA și ale armatei americane și transportați cu elicoptere pe o navă militară.

”Toți cei patru membri ai echipajului au fost extrași”.

Acolo au fost supuși unor controale medicale, timp în care au fost duși spre țărm și transferați ulterior la centrul din Houston.

„Toți cei patru membri ai echipajului se simt bine”.

Revenirea echipajului Artemis pe Terra nu a fost lipsit de pericole. Și asta pentru că exista riscul ca scutul termic al capsulei Orion să cedeze.

Nava a intrat în atmosfera terestră cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât a sunetului. Temperatura la exterior a atins aproape 2.800 de grade Celsius. Dar, acum, cei 4 astronauți - 3 americani și un canadian - se pot lăuda că au văzut partea ascunsă a Lunii.

Jeremy Hansen, astronaut Artemis II și al Agenției Spațiale Canadiene: ”Aveai senzația că nu te afli într-o capsulă și că ai ajuns direct pe partea nevăzută a Lunii. A fost o experiență extraordinară, aproape copleșitoare!".

Reid Wiseman, astronaut: ”Ne-am luat 3-4 minute doar pentru noi pentru a reflecta unde ne aflăm, apoi am revenit la activitățile științifice. A fost un sentiment ireal".

Misiunea Artemis II deschide drumul unui plan ambițios: construirea unei baze lunare.

Jared Isaacman, administrator al NASA: ”Vă mulțumim că ne-ați luat cu voi spre Lună!”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a publicat un mesaj pe Truth Social prin care le urează bun venit membrilor echipajului înapoi pe Pământ şi îi invită la Casa Albă.

Iată mesajul complet al preşedintelui: „Felicitări echipajului extraordinar şi foarte talentat al misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru! Aştept cu nerăbdare să vă văd pe toţi în curând la Casa Albă. O vom face din nou şi apoi, următorul pas, Marte!”.