Membrii misiunii Artemis II și-au revăzut familile și au vorbit pentru prima dată în fața publicului despre experiența trăită în spațiu.

Reid Weisman, comandantul misiunii Artemis II: „Acum 24 de ore Pământul se vedea atât de mare pe geamul capsulei, apoi am coborât cu o viteză hipersonică și acum suntem din nou acasă”.

Întâmpinați cu aplauze și ovații prelungite din partea publicului și a oficialilor NASA, astronauții misiunii Artemis II au urcat pe scenă într-un moment încărcat de emoție și de recunoștință.

Reid Weisman, comandantul misiunii Artemis II: „Victor, Christina și Jeremy suntem legați pe viață! Nimeni n-are cum să știe cu adevărat prin ce sentimente au trecut familiile noastre. Nu le-a fost deloc ușor... Înainte de decolare simți că e cel mai tare sentiment de pe Pământ, dar când ești acolo sus, nu-ți dorești decât să te întorci la familie și la prieteni. E un lucru special să fii om și să te afli pe planeta Pământ."

Cei 4 au fost vizibil emoționați, dar nu au lipsit glumele..

Jeremy Hansen, astronaut: „Nu am mai stat atât de departe de Reid de multă vreme. Îți mulțumesc! Acum e mai bine!"

Eroii zilei au vorbit despre experiența în spațiu. Spun că nu a reușit să proceseze deocamdată toată informația.

Victor Glover, pilotul misiunii Artemis II: „Recunoștința pentru ceea ce am văzut și pentru echipa cu care am fost este prea mare pentru un singur om. "

Capsula Orion, care i-a dus la cea mai mare distanță de Pământ parcursă vreodată de oameni, urmează să fie supusă unor analize detaliate la centrul spațial Kennedy.

Specialiștii NASA vor examina datele colectate și totodată vor pregăti viitoarea misiune, Artemis 3, programată pentru lansare anul viitor.

Planul implică un test de andocare cu echipaj uman pe orbita Pământului cu ambele module selenare.