Capsula Orion Integrity a NASA s-a paraşutat uşor în apele calme din largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (00:07 GMT, sâmbătă), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauţi la 405.000 de kilometri distanţă de Pământ, mai adânc în spaţiu decât orice altă misiune cu echipaj uman până atunci.

Misiunea Artemis 2, care a parcurs un total de 1.117.515 km pe două orbite terestre şi într-un survol la aproximativ 6.000 de kilometri de suprafaţa Lunii, a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care îşi propun să readucă astronauţii pe suprafaţa lunară începând cu 2028 şi să amenajeze o bază selenară permanentă, potrivit Reuters.

Amerizarea sub un cer parţial înnorat a fost transmisă în direct de către NASA. "O amerizare perfectă pentru Integrity şi cei patru astronauţi ai săi", a declarat comentatorul NASA, Rob Navias, la câteva momente după ce capsula a atins apele Pacificului.

Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a transmis prin radio, imediat după amerizare, anunţând că Orion pluteşte în poziţie verticală şi că toţi cei patru astronauţi sunt în stare bună.

Echipelor de recuperare NASA şi ale Marinei SUA le-a luat mai puţin de două ore să securizeze capsula plutitoare şi să-i recupereze pe cei patru membri ai echipajului - astronauţii americani Reid Wiseman, în vârstă de 50 de ani, Victor Glover, în vârstă de 49 de ani, şi Christina Koch, în vârstă de 47 de ani, împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen, în vârstă de 50 de ani.

Întoarcerea acasă a echipajului a fost cel mai riscant test al misiunii şi al capsulei spaţiale Orion, construită de Lockheed Martin, dovedind că scutul termic al capsulei putea rezista forţelor extreme de reintrare de pe o traiectorie de întoarcere de pe Lună.

Capsula a plonjat în atmosfera Pământului cu o viteză de 32 de ori mai mare decât cea a sunetului, frecarea atmosferică lovind scutul său termic la temperaturi de aproximativ 2.760 de grade Celsius. O plasmă de gaz ionizat a învăluit vehiculul, provocând o întrerupere aşteptată de peste 6 minute a comunicaţiilor radio în punctul culminant al stresului de reintrare.

Tensiunea s-a risipit când contactul a fost restabilit cu aproximativ 40 de secunde mai târziu decât se aştepta, iar două seturi de paraşute au ieşit din "botul" capsulei în cădere liberă pentru a-i încetini coborârea la aproximativ 25 km/h înainte ca Orion să atingă uşor apa.

După ce scafandrii Marinei au ataşat un guler plutitor pentru a stabiliza capsula, cei patru astronauţi, încă purtând costumele de zbor portocalii, au fost ajutaţi să urce pe o plută gonflabilă. De acolo, au fost ridicaţi unul câte unul pe elicoptere care pluteau deasupra şi transportaţi pe o scurtă distanţă către o navă de transport a Marinei din apropiere, pentru un examen medical suplimentar.

Glover şi Koch au zâmbit larg şi au făcut cu mâna spre camerele de filmat în timp ce stăteau pe marginea uşii unui elicopter de pe puntea de zbor. Echipajul urma să petreacă noaptea la bordul navei şi să fie transportat sâmbătă la Houston, unde se vor reuni cu familia, a anunţat NASA.

Cvartetul a decolat din Cape Canaveral, Florida, pe 1 aprilie, la bordul rachetei gigantice Space Launch System a NASA, orbitând de două ori în jurul Pământului înainte de a porni într-o călătorie rară în jurul feţei ascunse a Lunii. Prin această misiune, cei patru membri ai echipajului au devenit primii astronauţi care au zburat în jurul satelitului natural al Pământului de la programul Apollo din anii 1960 şi 1970. Glover, Koch şi Hansen au intrat, de asemenea, în istorie ca primul astronaut de culoare, prima femeie şi, respectiv, primul cetăţean non-american care a participat la o misiune selenară.

Distanţa maximă faţă de Terra la care a ajuns echipajul, de 406.771 kilometri, a doborât recordul de aproximativ 400.000 de kilometri stabilit în 1970 de echipajul Apollo 13.

"Acesta este un test incredibil pentru o maşinărie incredibilă", a declarat administratorul asociat al NASA, Amit Kshatriya.

Călătoria, care a urmat zborului de testare Artemis 1 fără echipaj în jurul Lunii realizat de capsula Orion în 2022, a marcat un test hardware critic pentru o încercare planificată la sfârşitul acestui deceniu de aselenizare cu echipaj uman pentru prima dată de la Apollo 17, de la sfârşitul anului 1972.

NASA încearcă să realizeze o aselenizare cu echipaj înaintea Chinei, care îşi propune să îşi trimită propriile echipaje pe Lună în jurul anului 2030. Agenţia îşi propune, într-un sens mai larg, să stabilească o prezenţă selenară pe termen lung ca o rampă de lansare pentru o eventuală explorare umană a planetei Marte.

Într-o paralelă istorică cu epoca Războiului Rece a misiunii Apollo, misiunea Artemis 2 s-a desfăşurat pe fundalul unor tulburări politice şi sociale, inclusiv un conflict militar american care s-a dovedit nepopular pe plan intern.

Întoarcerea pe Pământ a supus capsula spaţială Orion unui test critic al scutului său termic, care a suferit un nivel neaşteptat de stres la reintrare în timpul zborului său de test de debut din 2022. Drept urmare, inginerii NASA au modificat traiectoria de coborâre pentru Artemis 2 pentru a reduce acumularea de căldură şi a reduce riscul pentru capsulă şi echipajul acesteia.

Lansarea cu succes de săptămâna trecută a reprezentat o piatră de hotar majoră pentru racheta Space Launch System (SLS), oferind contractorilor principali, Boeing şi Northrop Grumman, validarea mult aşteptată a faptului că sistemul de lansare, aflat în dezvoltare de mai bine de un deceniu, era gata să transporte oameni în spaţiu în siguranţă.

Preşedintele Donald Trump i-a felicitat pe astronauţi într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, spunând că "întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru!"

Comparativ cu programul Apollo, născut din cursa spaţială americano-sovietică din epoca Războiului Rece, NASA a caracterizat Artemis ca un efort mai amplu, mai cooperant, sperând în acelaşi timp să se întoarcă pe Lună înaintea Chinei.

Programul selenar american a recrutat parteneri comerciali precum SpaceX al lui Elon Musk şi Blue Origin al lui Jeff Bezos, care construiesc modulele de aselenizare ale programului, şi agenţiile spaţiale din Europa, Canada şi Japonia.

Încheierea acestei misiuni direcţionează atenţia NASA asupra Artemis 3, o misiune planificată pentru anul viitor, care implică un test de andocare cu echipaj uman pe orbita Pământului cu ambele module selenare, înainte de a încerca să readucă oameni la suprafaţa Lunii în cadrul misiunii Artemis 4.

Echipajul Artemis 3 va fi anunţat "în curând", a declarat Kshatriya reporterilor după întoarcerea echipajului Artemis 2.