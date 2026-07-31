„Sunt în favoarea închiderii Spaţiului Schengen cu Spania”, anunţă pe X Tajani, care este ministrul italian de Externe.

El denunţă „imigraţia neregulată şi necontrolată”.

„Imaginile de la Ceuta demonstrează cum alegerea Guvernului de la Madrid de a da cetăţenia spaniolă, deci europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranţi neregulaţi (...) încurajează traficul de persoane”, denunţă Tajani.

Antonio Tajani este un membru al Partidului Forza Italia (FI, dreapta conservatoare) şi un aliat al şefei Guvernului de extremă dreapta neofascist Giorgia Meloni.

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul Partidului Liga (extremă dreapta), a cerut pe X o „suspendare a Schengenului” şi „apărarea frontierelor” Europei.

Sute de migranți au intrat ilegal în Ceuta. Spania a trimis militari pentru a sprijini poliția la frontieră

Spania a trimis joi unități militare pentru a sprijini forțele de poliție din enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, după ce sute, posibil chiar mii de migranți au trecut din Maroc atât pe mare, cât și pe uscat. În același timp, autoritățile încearcă să securizeze și cealaltă enclavă spaniolă din zonă, Melilla, notează Reuters.

Potrivit televiziunii publice spaniole TVE, între 2.000 și 3.000 de persoane ar fi intrat în Ceuta în cursul zilei de joi. Informația nu a fost confirmată oficial. Imaginile surprinse la frontieră arată sute de migranți înotând sau folosind colaci gonflabili pentru a ajunge pe teritoriul spaniol, în timp ce alții au forțat un punct de trecere terestru și au fugit spre oraș.

Incidente au fost raportate și în Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii. Imagini publicate de presa locală și de organizații pentru drepturile omului par să arate confruntări la punctul de frontieră Beni Ansar, singurul punct de trecere deschis între Maroc și Melilla în ultimii șase ani.

Potrivit Asociației Marocane pentru Drepturile Omului, cel puțin trei vehicule au fost incendiate, iar atât migranți, cât și membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Ministerul de Interne din Maroc nu a comentat situația.

Autoritățile locale au anunțat că nouă cadavre au fost găsite joi în apropierea enclavei Ceuta, bilanțul migranților care și-au pierdut viața încercând să ajungă pe teritoriul spaniol ridicându-se astfel la 60 în ultimele luni.

Guvernul spaniol a anunțat că a trimis în Ceuta 200 de polițiști specializați și 60 de militari din Spania continentală pentru a întări dispozitivul de securitate. Deocamdată nu este clar dacă vor fi trimise efective suplimentare și în Melilla.

Între timp, pe o autostradă aflată la aproximativ 150 de kilometri sud de Ceuta, în Maroc, jurnaliștii Reuters au observat grupuri de tineri care se deplasau spre nord, în speranța că vor reuși să ajungă pe teritoriul spaniol.