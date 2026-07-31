Sindicaliștii de la Sanitas vor continua și vineri greva generală ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale.

Federația Sanitas a declanșat, marți, grevă generală în spitale, în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit sindicaliștilor, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe.

„Astăzi, 30 iulie, în a treia zi de grevă generală SANITAS, reprezentanții Federației SANITAS au avut o ședință de lucru de 8 ore, la Ministerul Sănătății, cu staful tehnic al acestei instituții, o echipă de reprezentanți ai Băncii Mondiale, experți ai Ministerului Muncii și reprezentanții celeilalte federații reprezentative din Sănătate. Am acceptat această întâlnire pentru a face toate scenariile posibile pe actualul proiect de lege, în prezența specialiștilor Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății, astfel încât să nu mai putem fi acuzați de absolut nimeni că respingem acest proiect de lege în necunoștință de cauză sau manipulați de diverși actori politici”, se arată într-un comunicat de presă postat, joi, pe pagina de Facebook a federației sindicale.

Potrivit sursei citate, la finalul ședinței, toți cei prezenți „au recunoscut că proiectul de lege aduce pierderi de venituri”.

Premierul interimar Ilie Bolojan şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, au afirmat, în repetate rânduri, că veniturile nu scad în urma adoptării noii legi a salarizării.

„Din păcate pentru opozanții acțiunilor legitime ale Federației SANITAS, în niciunul dintre scenarii, legea nu este favorabilă salariaților din sistemul sanitar. Peste 40% din lucrătorii din sistemul sanitar (de regulă cei din secțiile grele, medici și asistenți medicali) rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii făcute pe actualul proiect de lege, ceea ce într-o logică elementară înseamnă că legea, în esență, scade veniturile! La finalul ședinței au recunoscut toate părțile prezente că proiectul de lege aduce pierderi de venituri! Această lege nu mai există pentru SANITAS”, au mai transmis sindicaliștii.