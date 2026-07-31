Nauru este a treia cea mai mică țară din lume, după Vatican și Monaco, cu o populație de aproximativ 12.000 de locuitori.

Un amendament constituțional privind schimbarea denumirii țării a fost adoptat de parlament în luna mai, în urma unei propuneri prezentate de președintele David Adeang în ianuarie, scrie ABC News.

Adeang a declarat la momentul respectiv că denumirea Nauru a fost recunoscută la nivel internațional încă de la independența insulei, iar schimbarea propusă urmărea să „onoreze mai fidel moștenirea națională, limba și identitatea noastră”.

Cu toate acestea, se preconiza organizarea unui referendum național pentru finalizarea procedurilor constituționale.

„Republica Naoero este noua denumire oficială a ceea ce era cunoscut anterior sub numele de Nauru. Forma prescurtată va fi Naoero, codul fiind actualizat la NRO, iar locuitorii vor fi denumiți dei-Naoero”, a precizat guvernul într-un comunicat.

S-a precizat că Adeang și-a prezentat mesajul de deschidere în fața parlamentului pe 20 iulie și a abordat decizia de a readuce țara la denumirea sa tradițională, Naoero, „în urma unor discuții ample”.

„Decizia de a nu organiza un referendum a fost luată după o deliberare atentă, pornind de la premisa că Naoero nu este un nume nou care să necesite acceptarea poporului. Acesta reprezintă deja identitatea poporului, figurează pe stema națională și este folosit în comunitate; și, mai important, este permis de Constituție. Deși un referendum are scopul de a determina voința poporului, numele Naoero nu s-a pierdut niciodată, ci așteaptă să fie acceptat pe deplin.”, a mai spus Adeang.

Guvernul a declarat că, în ianuarie, a fost depus un proiect de lege pentru modificarea Constituției în vederea permiterii schimbării numelui. Acesta a fost urmat de o perioadă de așteptare de 90 de zile și de votul unanim în favoarea acestuia din partea membrilor parlamentului.

Președintele Parlamentului, Marcus Stephen, a certificat amendamentul pe 13 mai pentru a pune în vigoare schimbarea denumirii.

„Organizațiile internaționale și țările au fost notificate oficial cu privire la această schimbare și au început procesul de tranziție. Naoero reprezintă începutul unei mândrii naționale reînnoite și un nou capitol fondat pe unitate, responsabilitate, patriotism, sănătate mai bună, educație și dezvoltare durabilă. Viitorul Naoero va fi construit pe baza învățămintelor desprinse din greșelile trecutului și prin valorificarea experienței acumulate pentru a lua decizii mai înțelepte în beneficiul generațiilor viitoare.”, se menționează în declarația guvernului.

Organizația Națiunilor Unite a declarat că Nauru a informat-o, pe 26 iunie, cu privire la schimbarea denumirii sale în Republica Naoero.