China, care deține deja monopol mondial pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare până și în plante

Stiri Stiinta
12-11-2025 | 11:00
feriga
Shutterstock

China, care deține deja monopol pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale rare care ”cresc” chiar și în plante vii, mai exact o specie de ferigă ce se hrănește din sol poluat. Este pentru prima dată când se găsesc pământuri rare în plante vii.

 

autor
Cristian Anton

Oamenii de știință chinezi au anunțat că au descoperit, în premieră, minerale rare care cresc în plante vii și pot fi recuperate, ceea ce deschide noi posibilități de exploatare a pământurilor rare, asupra cărora China are deja un monopol mondial.

O echipă de oameni de știință condusă de chinezi afirmă că a descoperit un mineral format natural cu elemente de pământuri rare într-o ferigă, o premieră mondială care oferă un „model circular verde” pentru extragerea pământurilor rare de mare valoare, potrivit unei instituții din spatele studiului, citate de SCMP.

Institutul spune că mineralele de mare valoare pot fi recuperate în timp ce „se remediază solul poluat și se restaurează ecologia sterilului din pământuri rare”.

Cercetătorii au declarat că descoperirea monazitului la scară nanometrică într-o plantă vie „deschide noi posibilități pentru recuperarea directă a materialelor funcționale din elemente de pământuri rare”.

Citește și
pamanturi rare
Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri

”Introduce o abordare inovatoare”

Din câte știm, aceasta este cea mai veche apariție raportată a cristalizării elementelor de pământuri rare într-o fază minerală în cadrul unui hiperacumulator”, au spus ei.

Această lucrare confirmă fezabilitatea fitominerării și introduce o abordare inovatoare, bazată pe plante, pentru dezvoltarea durabilă a resurselor de elemente din pământuri rare”, a scris echipa în revista evaluată de colegi Environmental Science & Technology, luna aceasta.

Cercetătorii de la Institutul de Geochimie din Guangzhou, din cadrul Academiei Chineze de Științe, au colaborat pentru această lucrare cu un specialist în științe ale pământului din cadrul departamentului de geoștiințe de la Virginia Tech din Statele Unite.

Avem resurse unice din materialul pentru care SUA și China schimbă ordinea mondială. ”România e considerat un stat cheie”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, plante, descoperire, metale rare, pamanturi rare, minerale rare,

Dată publicare: 12-11-2025 11:00

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
China confirmă detalii ale acordului comercial cu SUA: exporturi de pământuri rare şi relaxarea restricţiilor de tehnologie
Stiri externe
China confirmă detalii ale acordului comercial cu SUA: exporturi de pământuri rare şi relaxarea restricţiilor de tehnologie

China şi Statele Unite au confirmat vineri detaliile unui cadru comercial menit să faciliteze exporturile de pământuri rare şi să reducă o parte dintre restricţiile tehnologice impuse reciproc, transmite CNBC.

Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri
Stiri Diverse
Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri

Guvernul vrea să concesioneze 18 perimetre miniere în care se se află, printre altele, zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă.

 

Industria care este ”în panică totală” din cauza blocajului de aprovizionare cu pământuri rare
Stiri externe
Industria care este ”în panică totală” din cauza blocajului de aprovizionare cu pământuri rare

Frank Eckard, directorul general al producătorului german de magneţi Magnosphere, primeşte un val de apeluri disperate din partea producătorilor auto şi a furnizorilor de componente.

China, pregătită se dea drumul exporturilor de pământuri rare către UE. Se negociază și un acord pentru coniacul franțuzesc
Stiri externe
China, pregătită se dea drumul exporturilor de pământuri rare către UE. Se negociază și un acord pentru coniacul franțuzesc

China a declarat sâmbătă că este dispusă să accelereze examinarea şi aprobarea exporturilor de pământuri rare către firmele din Uniunea Europeană.

 

China propune un „canal verde” pentru a facilita exporturile de pământuri rare către Uniunea Europeană
Stiri externe
China propune un „canal verde” pentru a facilita exporturile de pământuri rare către Uniunea Europeană

 China a propus înfiinţarea unui „canal verde” pentru a facilita exporturile de pământuri rare către Uniunea Europeană, a anunţat sâmbătă Ministerul chinez al Comerţului, după ce Beijingul a restricţionat exportul acestora ca răspuns la tarifele americane.

Recomandări
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Nicușor Dan, conferință de presă la 12:00. Va prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani
Stiri Politice
Nicușor Dan, conferință de presă la 12:00. Va prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani

Nicușor Dan susține miercuri, de la ora 12.00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat să prezinte, cel mai probabil, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani.  

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia
EURomânia
Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28