China, care deține deja monopol mondial pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare până și în plante

China, care deține deja monopol pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale rare care ”cresc” chiar și în plante vii, mai exact o specie de ferigă ce se hrănește din sol poluat. Este pentru prima dată când se găsesc pământuri rare în plante vii.

Oamenii de știință chinezi au anunțat că au descoperit, în premieră, minerale rare care cresc în plante vii și pot fi recuperate, ceea ce deschide noi posibilități de exploatare a pământurilor rare, asupra cărora China are deja un monopol mondial.

O echipă de oameni de știință condusă de chinezi afirmă că a descoperit un mineral format natural cu elemente de pământuri rare într-o ferigă, o premieră mondială care oferă un „model circular verde” pentru extragerea pământurilor rare de mare valoare, potrivit unei instituții din spatele studiului, citate de SCMP.

Institutul spune că mineralele de mare valoare pot fi recuperate în timp ce „se remediază solul poluat și se restaurează ecologia sterilului din pământuri rare”.

Cercetătorii au declarat că descoperirea monazitului la scară nanometrică într-o plantă vie „deschide noi posibilități pentru recuperarea directă a materialelor funcționale din elemente de pământuri rare”.

”Introduce o abordare inovatoare”

„Din câte știm, aceasta este cea mai veche apariție raportată a cristalizării elementelor de pământuri rare într-o fază minerală în cadrul unui hiperacumulator”, au spus ei.

„Această lucrare confirmă fezabilitatea fitominerării și introduce o abordare inovatoare, bazată pe plante, pentru dezvoltarea durabilă a resurselor de elemente din pământuri rare”, a scris echipa în revista evaluată de colegi Environmental Science & Technology, luna aceasta.

Cercetătorii de la Institutul de Geochimie din Guangzhou, din cadrul Academiei Chineze de Științe, au colaborat pentru această lucrare cu un specialist în științe ale pământului din cadrul departamentului de geoștiințe de la Virginia Tech din Statele Unite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













