Australia și Noua Zeelandă sunt cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unui război nuclear sau orice altă catastrofă globală, se arată într-un studiu citat de Index, care precizează însă că nu există pe planeta noastră vreo locație complet ferită de consecințele unui eveniment apocaliptic.

Război nuclear, pandemii mortale, erupții de supervulcani, impacturi devastatoare cu asteroizi și furtuni solare care paralizează infrastructura globală – în lumea modernă, din păcate, nu este dificil să găsești scenarii care amenință însăși existența umanității. Acesta este motivul pentru care o echipă internațională de cercetători a cartografiat acum, într-un studiu cuprinzător, care țări ar putea supraviețui cel mai eficient unui cataclism global. Deși nu există un adăpost complet rezilient pe Pământ, conform analizei, avem totuși o regiune care depășește cu mult restul lumii în aproape fiecare scenariu apocaliptic; și nu este Bazinul Carpatic - spune publicația citată.

Autorii unui studiului publicat în revista științifică Global Challenges nu și-au propus să provoace panică, ci să afle care națiuni au cea mai mare reziliență la cele mai severe amenințări existențiale. Experții au împărțit potențialele dezastre în trei categorii principale: evenimente care implică o scădere bruscă a luminii solare, prăbușirea infrastructurii globale și urgențe biologice.

Studiul cu titlul ” Nicio ascunzătoare? Reziliența și vulnerabilitatea regională în fața riscurilor catastrofale globale ” poate fi citit în forma sa integrală AICI.

Primul grup include dezastre în care praful și cenușa blochează lumina soarelui din biosferă: o iarnă nucleară care urmează unui război nuclear total, trezirea supervulcanilor sau impactul unor meteoriți mari.

Emisfera nordică a Pământului, complet nelocuibilă după un război nuclear

Potrivit cercetătorilor, în această situație, emisfera nordică a planetei ar deveni aproape imediat nelocuibilă, în timp ce șansele de supraviețuire ar crește drastic în emisfera sudică, unde nu există puteri nucleare, mai puțini vulcani activi și un sezon de producție agricolă mult mai lung.

Australia a ieșit învingătoare la această categorie, deoarece țara de dimensiunile unui continent este departe de zonele majore de conflict geopolitic și de puterile nucleare. Interiorul său vast și slab populat oferă un adăpost ideal împotriva unui tsunami sau a unui val de impact, în timp ce producția sa alimentară autosuficientă, pădurile extinse și infrastructura stabilă de cărbune și gaze ar putea furniza energie și nutrienți esențiali chiar și în perioade dure și fără soare. Noua Zeelandă, Argentina și Brazilia au avut, de asemenea, performanțe relativ bune în acest domeniu.

Al doilea scenariu a examinat prăbușirea rețelelor tehnologice care formează coloana vertebrală a societății digitale – fie că este vorba de furtuni solare geomagnetice masive, arme cu impulsuri electromagnetice de mare altitudine (pe scurt EMP) sau război cibernetic total.

În această situație, țările extrem de digitalizate care se bazează pe lanțuri de aprovizionare complexe ar avea cel mai mult de suferit. Mai mult, emisfera nordică este mult mai vulnerabilă la erupțiile solare din cauza locației sale geografice și a dependenței de sateliți. În agricultură, regiunile care sunt mai puțin dependente de îngrășămintele și pesticidele industriale ar rămâne viabile – micii fermieri și fermele organice s-ar adapta mai rapid la un colaps brusc.

Studiul a constatat că Australia și Noua Zeelandă, care au baze industriale și o producție alimentară substanțială, se află, de asemenea, în fruntea listei. Noua Zeelandă produce, de asemenea, propriile îngrășăminte, așa că, dacă schimburile comerciale dintre cele două țări vecine ar fi menținute, ambele țări ar putea face față blocării tehnologice globale.

Nu există, totuși, niciun loc pe Pământ complet protejat

A treia categorie a fost grupul posibilelor pandemii majore și urgențe biologice. Nu este surprinzător faptul că țările cu frontiere strict controlate, infrastructură medicală dezvoltată și sisteme universale de asistență medicală au avut cele mai bune rezultate aici.

Deși țările scandinave, Elveția și Canada au avut, de asemenea, rezultate bune la aceste teste, datorită izolării insulare sau peninsulare și distanței geografice, Australia și Noua Zeelandă au reușit din nou să ocupe primul loc pe podium - astfel, aceste două țări s-au dovedit a fi cele mai protejate în toate cele trei aspecte examinate.

Cu toate acestea, cercetătorii sunt conștienți că lumea modernă nu are rost să fie ermetic izolată de consecințele globale. Chiar și un gigant autosuficient precum Australia s-ar afla rapid în dificultate dacă ar fi complet izolat de la combustibilii importați, medicamentele specializate și componentele din cauza prăbușirii comerțului internațional.

Supraviețuirea apocalipsei ar depinde, așadar, în cele din urmă nu doar de adâncimea buncărelor, ci și de cooperarea internațională după dezastru și de adaptabilitatea comunităților locale.