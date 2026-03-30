Echipele tehnice nu au identificat probleme tehnice înainte de fereastra de lansare. Este doar etapa preliminară a unui program care-și propune să readucă astronauții pe suprafața Lunii și chiar să construiască acolo o bază permanentă.

Dacă totul merge conform planului și responsabilii misiunii dau ultimele avize, peste câteva ore va începe numărătoarea inversă până la lansarea primei misiuni către Lună cu echipaj uman din ultimii 54 de ani.

Lori Glaze, administrator adjunct interimar, Divizia Sisteme de Explorare a NASA: „Am făcut o ultimă revizuire a pregătirii în urmă cu câteva săptămâni și de atunci toate operațiunile au mers ca unse, totul decurge foarte bine”.

Shawn Quinn, directorul departamentului de sisteme terestre de explorare: „Echipajul este pregătit, racheta este pregătită, naveta spațială, de asemenea”.

Momentul ales pentru lansare, în noaptea de miercuri și joi, depinde de poziția Lunii față de Pământ și de condițiile meteo.

Shawn Quinn, directorul departamentului de sisteme terestre de explorare: „Principalul factor pe care îl urmărim este vremea. Am primit ultima prognoză primită și suntem cu ochii pe norii cumulus, foarte denși, dar și pe vânt. În acest moment, prognoza este favorabilă în proporție de 80 % pentru o lansare miercuri”.

Echipajul nu va aseleniza în timpul misiunii Artemis 2, ci va zbura într-o buclă în jurul Lunii, pe un curs cunoscut sub numele de traiectorie de întoarcere liberă.

Jackie Wattles, corespondent CNN: „Precedenta data când am fost pe Lună a fost pe vremea când încă foloseam telefoane cu disc. Atunci de ce atâta agitație pentru un simplu test? Și de ce nu aterizăm pur și simplu din nou? Ei bine, există câteva motive importante, iar primul este unul financiar”.

În epoca programului Apollo, astronauții foloseau un sistem complet integrat: rachetă, modul de comandă și modul lunar. A fost o investiție națională uriașă, iar NASA nu mai are astăzi bugetul de atunci.

Așa că, pentru misiunea Artemis, NASA a construit nava Orion și o rachetă pentru a transporta echipajul de pe Pământ pe orbita lunară.

Însă, pentru modulul de aselenizare, agenția colaborează cu Space X și Blue Origin.

Pentru misiunea Artemis, obiectivul pe termen lung al celor de la NASA este construirea unei baze la polul sudic al Lunii, dar acolo terenul este mai accidentat, iar problemele privind comunicațiile și alimentarea cu energie sunt numeroase.

Jackie Wattles, corespondent CNN: „Racheta Orion este uriașă. Este o navă spațială mare și grea. Din cauza dimensiunii, racheta Orion nu poate intra singură pe o orbită joasă în jurul Lunii, iar acest lucru face aselenizarea mai complicată. Pentru a ajunge pe Lună și înapoi pe Terra, NASA are nevoie de un modul lunar foarte puternic, dar și suficient de manevrabil pentru o astfel de misiune dificilă”.