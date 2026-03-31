Racheta Space Launch System (SLS), înaltă cât un bloc de 32 de etaje, urmează să fie lansată miercuri de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, trimițând patru astronauți într-un zbor de 10 zile, care se va încheia cu amerizarea în Oceanul Pacific.

În cadrul unui briefing organizat luni de NASA, Emily Nelson, director principal de zbor, a declarat că echipele din centrul de control al misiunii și membrii echipajului sunt „gata de plecare”.

Misiunea Artemis I nu a avut astronauți la bord, dar a fost lansată cu succes pe orbită în jurul Lunii în noiembrie 2022.

Artemis II duce programul mai departe, cu echipaj la bord, însă abia misiunea Artemis III va presupune o aselenizare propriu-zisă.

Agenția spațială americană speră ca prin programul Artemis să construiască o bază pe suprafața Lunii și, ulterior, să folosească această infrastructură pentru a trimite oameni pe Marte.

După o scurgere de hidrogen lichid în timpul unui test din februarie, NASA a fost nevoită să amâne lansarea până miercuri.

Cu o înălțime de 98 de metri, racheta SLS este comparabilă cu Turnul Elizabeth din Londra, unde se află Big Ben. Oamenii nu au mai ajuns pe Lună din 1972, de la misiunea Apollo 17.

Echipajul misiunii este format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, precum și Jeremy Hansen, de la Agenția Spațială Canadiană.

Astronautul britanic Tim Peake a declarat că Europa, inclusiv Marea Britanie, este puternic implicată în programul Artemis.

„Am fost implicați încă din Artemis I... am construit modulul european de serviciu care alimentează capsula Orion, oferind energie electrică, sisteme de susținere a vieții și combustibil”, a spus acesta.

NASA are la dispoziție primele șase zile din aprilie pentru lansarea Artemis II, înainte de a amâna o nouă fereastră de lansare spre finalul lunii.