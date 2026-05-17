Se numește „metoda 5-4-3-2-1” și este o tehnică care, potrivit utilizatorilor și creatorilor săi, ar ajuta la cumpărături mai organizate, mai rapide și mai echilibrate. Ideea din spatele acesteia este să urmezi o schemă precisă care reduce risipa, evită cumpărăturile inutile și ajută la controlul cheltuielilor. În plus, această metodă îți permite să ai mereu acasă o bază de alimente potrivite pentru prepararea unor mese sănătoase și complete, scrie tg24.sky.it.

Cum arată schema

Structura este următoarea:

5 tipuri de legume

4 tipuri de fructe

3 surse de proteine

2 alimente bogate în carbohidrați

1 „extra” la alegere

În practică, se aleg 5 legume diferite, de preferat de sezon și potrivite atât pentru consum crud, cât și gătit, pentru a avea mai multă versatilitate în bucătărie. Câteva exemple: spanac, morcovi, broccoli, ardei și dovlecei.

Apoi se adaugă 4 varietăți de fructe, urmând același principiu al sezonalității și diversității.

Pentru proteine, sunt selectate 3 alimente diferite, astfel încât să poată fi alternate pe parcursul săptămânii: de exemplu, pui, ouă și pește, cu posibilitatea de a include și alternative vegetale, cum ar fi leguminoasele.

Există apoi 2 surse de carbohidrați, care reprezintă baza energetică a meselor, precum: orez sau quinoa, paste integrale, pâine și cartofi

La final, există 1 un mic răsfăț sau un extra, cum ar fi o ciocolată neagră.

O metodă clară, dar flexibilă

Potrivit susținătorilor acestei metode, lista de cumpărături ar trebui construită conform acestor proporții, alegând de fiecare dată alimente diferite, în funcție de sezon și de preferințele personale.

Ideea este să existe un sistem de referință clar, dar în același timp flexibil, care permite diversificarea produselor fără a pierde echilibrul general al cheltuielilor.

Cantitățile trebuie, desigur, adaptate în funcție de numărul de persoane pentru care gătești, ținând cont de nevoile reale ale familiei și de frecvența cu care sunt consumate diferitele alimente.

Ce este „metoda 6-la-1”

Când vine vorba despre metode de organizare a cumpărăturilor într-un mod mai conștient, o altă opțiune care a devenit populară pe rețelele sociale este așa-numita „metodă 6 la 1”.

Este o abordare simplă și directă, creată cu scopul de a face cumpărăturile mai structurate, evitând achizițiile aleatorii și slab planificate.

Ideea este să acorzi prioritate produselor fundamentale pentru alimentația zilnică, lăsând doar un spațiu limitat pentru cumpărăturile „de plăcere”. De exemplu, după ce alegi 6 alimente de bază, cum ar fi: lapte, ouă, pâine, fructe, legume

și carne, poți adăuga 1 produs extra pentru un mic răsfăț personal, precum ciocolată sau alte snacksuri.