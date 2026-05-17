Anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas momentele care au dus la această tragedie. În momentul incidentului, fata de 15 ani se afla împreună cu doi prieteni, doi băieți de aproximativ aceeași vârstă. Unul dintre ei a fost deja audiat de polițiști și le-a spus anchetatorilor că venise aici pentru a vedea orașul noaptea și pentru a face câteva fotografii.

Se pare că tot el le-a spus că la un moment dat, fata le-ar fi cerut să-i țină geanta și s-ar fi îndepărtat. Ei și-au dat seama că ceva s-a întâmplat, că ea lipsește.

S-au apropiat de balustradă și au văzut-o pe tânără pe asfalt. Se pare că aceasta ar fi ajuns pe o platformă. Vorbim de o scară de acces, ea a urcat și a căzut.

Ei le spuneau anchetatorilor că nu și-au dat seama ce s-a întâmplat și, speriați, au sunat la 112, însă medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să declare decesul fetei. Esste vorba de un bloc de 11 etaje. Așadar, înălțimea de la care a căzut aceasta este de cel puțin 40m. Este un bloc în proces de reabilitare. Anchetatorii încearcă să stabilească acum cum s-a întâmplat totul.