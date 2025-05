Cum arată bărbatul mușcat de peste 200 de ori de cei mai veninoși șerpi din lume. Sângele lui, antivenin universal

Sângele unui bărbat mușcat de peste 200 de ori de cei mai veninoși șerpi din lume și care și-a mai și injectat în plus de alte peste 700 de ori venin de la diverse specii, ar putea duce la obținerea unui antivenin universal, scrie BBC.

Oamenii de știință au demonstrat că anticorpii găsiți în sângele lui Tim Friede protejează împotriva dozelor fatale de la o gamă largă de specii, în testele pe animale.

Terapiile actuale trebuie să se potrivească cu specia specifică de șarpe veninos de care a fost mușcată o persoană.

Dar misiunea de 18 ani a lui Friede ar putea fi un pas semnificativ în găsirea unui antivenin universal împotriva tuturor mușcăturilor de șarpe - care ucid până la 140.000 de oameni pe an și lasă de trei ori mai mulți în situații de amputare sau alte dizabilități permanente.

În total, Tim Friede a suportat peste 200 de mușcături și peste 700 de injecții de venin pe care le-a preparat de la unii dintre cei mai mortali șerpi din lume, inclusiv mai multe specii de mamba, cobra, taipans și kraits.

El a vrut inițial să-și dezvolte imunitatea pentru a se proteja atunci când mânuiește șerpi, documentându-și faptele pe YouTube.

Însă fostul șofer de camion a spus că a „comis-o complet” când două mușcături de cobra în succesiune rapidă l-au lăsat în comă.

"Nu am vrut să mor. Nu am vrut să pierd un deget. Nu am vrut să-mi pierd serviciul", a spus el pentru BBC.

Motivația lui Friede a fost să dezvolte terapii mai bune pentru restul lumii, explicând: „A devenit un stil de viață și am continuat să împing și să împing și să împing limitele cât de tare am putut - pentru oamenii care sunt la 10.000 de kilometri distanță de mine, care mor din cauza mușcăturii de șarpe”.

„Mi-ar plăcea să pun mâna pe o parte din sângele tău”

Antiveninul se face în prezent prin injectarea unor doze mici de venin de șarpe în animale, cum ar fi caii. Sistemul lor imunitar luptă cu veninul prin producerea de anticorpi și aceștia sunt recoltați pentru a fi utilizați ca terapie.

Dar veninul și antiveninul trebuie să fie strâns corelate, deoarece toxinele dintr-o mușcătură veninoasă variază de la o specie la alta.

Există chiar și o mare varietate în cadrul aceleiași specii - antiveninul făcut din șerpi în India este mai puțin eficient împotriva aceleiași specii în Sri Lanka.

O echipă de cercetători a început să caute un tip de apărare imunitară numită anticorpi neutralizanți în general. În loc să vizeze partea unei toxine care o face unică, ei vizează părțile care sunt comune pentru clase întregi de toxine.

Atunci dr. Jacob Glanville, directorul executiv al companiei de biotehnologie Centivax, a dat peste Tim Friede.

„Imediat mi-am spus „dacă cineva din lume a dezvoltat acești anticorpi de neutralizare larg, acesta va fi el” și așa am intra în legătură”, a spus el.

„La primul apel, am spus „ar putea fi incomod, dar mi-ar plăcea să pun mâna pe o parte din sângele tău”.

Tim Friede a fost de acord și lucrarea a primit aprobare etică, deoarece studiul i-ar fi luat doar sânge, în loc să-i ofere mai mult venin.

Cercetarea s-a concentrat pe elapide – una dintre cele două familii de șerpi veninoși – precum șerpii corali, mamba, cobra, taipani și kraits.

Elapidele folosesc în principal neurotoxine în veninul lor, care paralizează victima lor și este fatală atunci când oprește mușchii necesari pentru a respira.

Antiveninul din sângele său este deja eficient la 13 din cele 19 specii de șerpi veninoși incluse în studiu

Cercetătorii au ales 19 elapide identificați de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind printre cei mai mortali șerpi de pe planetă. Apoi au început să recolteze sângele lui Friede în căutarea apărării protectoare.

Lucrările lor, detaliate în revista Cell, au identificat doi anticorpi de neutralizare pe scară largă care ar putea viza două clase de neurotoxine. Au adăugat un medicament care vizează o treime din neurotoxine pentru a prepara cocktailul antivenin.

În experimentele pe șoareci, cocktailul a însemnat că animalele au supraviețuit dozelor fatale de la 13 din cele 19 specii de șerpi veninoși. Au avut protecție parțială împotriva celor șase rămase.

Aceasta este o amploare de protecție „fără egal”, potrivit dr. Glanville, care a spus că „acoperă probabil o grămadă întreagă de elapide pentru care nu există actual antivenin”.

Echipa încearcă să perfecționeze în continuare anticorpii și să vadă dacă adăugarea unei a patra componente ar putea duce la o protecție totală împotriva veninului de șarpe elapid.

Cealaltă clasă de șarpe – viperele – se bazează mai mult pe hemotoxine, care atacă sângele, decât pe neurotoxine. În total, există aproximativ o duzină de clase largi de toxine în veninul de șarpe, care include și citotoxine care ucid direct celulele.

”Fac ceva bun pentru umanitate și sunt mândru de asta”

„Cred că în următorii 10 sau 15 ani vom avea ceva eficient împotriva fiecăreia dintre aceste clase de toxine”, a spus profesorul Peter Kwong, cercetător la Universitatea Columbia.

Și vânătoarea continuă prin probele de sânge ale lui Tim Friede.

„Anticorpii lui Tim sunt cu adevărat extraordinari – el și-a învățat sistemul imunitar să obțină această recunoaștere foarte, foarte largă”, a spus profesorul Kwong.

Speranța supremă este să avem fie un singur antivenin care poate face totul, fie o injecție pentru elapide și una pentru vipere.

Profesorul Nick Casewell, care este șeful centrului de cercetare și intervenții privind mușcăturile de șarpe de la Școala de Medicină Tropicală din Liverpool, a spus că amploarea protecției raportată este „cu siguranță nouă” și a oferit „o dovadă puternică” că aceasta este o abordare fezabilă.

„Nu există nicio îndoială că această muncă avansează domeniul într-o direcție interesantă”.

Dar el a avertizat că este „mult de lucru” și că antiveninul încă mai are nevoie de teste extinse înainte de a putea fi folosit la oameni.

Dar pentru Friede, atingerea acestui stadiu îl face să se simtă bine.

"Fac ceva bun pentru umanitate și asta a fost foarte important pentru mine. Sunt mândru de asta. Este destul de mișto".

