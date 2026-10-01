Peste 37.000 de lei amenzi și o sesizare la Protecția Copilului. Ce au pățit susținătorii lui Georgescu la arestul central

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Inquam Photos / George Calin

Manifestațiile spontane ale susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central s-au soldat cu un val de sancțiuni și măsuri legale drastice din partea autorităților.  

autor
Mihai Niculescu

Jandarmeria Capitalei a intervenit cu scopul declarat de a restabili ordinea publică, taxând nerespectarea legislației adunărilor publice, dar și prezența minorilor și a obiectelor periculoase în mulțime, se arată într-un comunicat al instituției preluat de Agerpres.

În cursul zilelor de marți și miercuri (29 și 30 septembrie), forțele de ordine au aplicat 32 de amenzi a căror valoare cumulată ajunge la 37.900 de lei. Motivul principal al sancțiunilor îl reprezintă încălcarea Legii nr. 60/1991, având în vedere că protestele nu au fost declarate în prealabil, așa cum cere cadrul legal.

Situația a escaladat din punct de vedere juridic miercuri, când jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală. Măsura a fost luată după ce au fost depistate persoane care dețineau sau foloseau, fără drept, obiecte periculoase în zona adunării de protest pentru măsurile luate împotriva lui Călin Georgescu.

Minorii la protest și sesizarea Protecției Copilului

Un aspect semnalat de Jandarmerie este implicarea copiilor în aceste proteste. Autoritățile au anunțat că vor sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, instituție care va demara verificări și va lua măsurile ce se impun în astfel de cazuri.

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Pentru a gestiona fluxul de oameni și a proteja caracterul rezidențial al cartierului, trotuarul din fața Arestului Central a fost împrejmuit cu panouri metalice. Această delimitare a avut dublu rol: asigurarea unui perimetru de siguranță pentru instituția de detenție și garantarea accesului neîngrădit pentru locatarii din imobilele învecinate.

Echipe de dialog și dispozitive adaptive

Pentru a preveni degenerarea evenimentelor, Jandarmeria Capitalei a mizat pe o abordare tactică bazată pe comunicare, arată instituția. La fața locului au fost desfășurate echipe de dialog, ai căror membri pot fi ușor identificați după vestele albastre inscripționate. Rolul acestora este de a menține o legătură constantă cu participanții și de a detensiona eventualele conflicte.

Totodată, polițiștii rutieri au fost mobilizați în proximitate pentru a preveni blocajele în trafic. Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat că dispozitivul de securitate va fi adaptat în timp real, în funcție de dinamica mulțimii și de numărul persoanelor care continuă să se adune în spațiul public.

Călin Georgescu își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. La fel și omul de afaceri Ionel Rusen

Sursa: ProTV

Etichete: calin georgescu, proteste, jandarmeria română, arestul central,

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