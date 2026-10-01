Peste 37.000 de lei amenzi și o sesizare la Protecția Copilului. Ce au pățit susținătorii lui Georgescu la arestul central

Jandarmeria Capitalei a intervenit cu scopul declarat de a restabili ordinea publică, taxând nerespectarea legislației adunărilor publice, dar și prezența minorilor și a obiectelor periculoase în mulțime, se arată într-un comunicat al instituției preluat de Agerpres.

În cursul zilelor de marți și miercuri (29 și 30 septembrie), forțele de ordine au aplicat 32 de amenzi a căror valoare cumulată ajunge la 37.900 de lei. Motivul principal al sancțiunilor îl reprezintă încălcarea Legii nr. 60/1991, având în vedere că protestele nu au fost declarate în prealabil, așa cum cere cadrul legal.

Situația a escaladat din punct de vedere juridic miercuri, când jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală. Măsura a fost luată după ce au fost depistate persoane care dețineau sau foloseau, fără drept, obiecte periculoase în zona adunării de protest pentru măsurile luate împotriva lui Călin Georgescu.

Minorii la protest și sesizarea Protecției Copilului

Un aspect semnalat de Jandarmerie este implicarea copiilor în aceste proteste. Autoritățile au anunțat că vor sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, instituție care va demara verificări și va lua măsurile ce se impun în astfel de cazuri.



