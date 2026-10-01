Piesa veche de aproape trei secole a fost identificată drept opera unui celebru sculptor italian și ar putea fi vândută cu până la 100.000 de lire sterline (aproximativ 117.000 de euro), scrie The Independent.

O piesă de marmură confundată cu betonul

Macheta, veche de 290 de ani, îl reprezintă pe Papa Clement al XII-lea Corsini și a fost descoperită de un constructor într-un depozit de materiale recuperate din Wiltshire.

Sculptura provenea dintr-un conac din Hampshire, Marea Britanie, și fusese confundată de proprietarii depozitului cu o piesă din beton.

Cumpărătorul a bănuit însă că obiectul ascunde ceva mult mai valoros. A plătit 300 de lire sterline, iar ulterior s-a dovedit că era realizat din marmură.

Sculptura are 26 de inci, puțin peste 66 de centimetri, și îi aparține lui Pietro Bracci, unul dintre marii sculptori ai Romei din secolul al XVIII-lea. Artistul este cunoscut, printre altele, pentru realizarea personajului central al celebrei Fontane Trevi din Roma.

Bracci a creat macheta reprezentându-l pe Papa Clement al XII-lea ca model pregătitor pentru o statuie monumentală din bronz. Aceasta a fost amplasată cândva în Sala Mare a Palazzo Nuovo, pe Colina Capitoliului din Roma.

Statuia originală din bronz nu mai există, motiv pentru care macheta este considerată singurul exemplar supraviețuitor cunoscut.

De la 10.000 la 100.000 de lire sterline

Sculptura a fost încredințată casei de licitații Woolley & Wallis, din Salisbury. Estimarea inițială este de 10.000 de lire sterline (aproximativ 11.700 euro), însă interesul internațional ar putea împinge prețul până la 100.000 de lire sterline (117.000 de euro).

Sculptura a stat probabil în aer liber timp de aproximativ 50 de ani și nu este într-o stare perfectă. Importanța sa este însă dată și de faptul că statuia originală din bronz a fost topită.

Originea sculpturii după plecarea sa din Italia rămâne necunoscută. Specialiștii cred că ar fi putut ajunge în Marea Britanie ca dar pentru un britanic care făcea Grand Tour sau ca dar deja interes din partea unor cumpărători internaționali, iar specialiștii spun că este dificil de diplomatic.