Alina Gorghiu: 20% dintre victimele violenței domestice sunt bărbați. Protecția trebuie să fie egală pentru toți

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, a afirmat, marţi, că, deşi majoritatea victimelor sunt femei, sunt şi foarte mulţi bărbaţi care cad victime agresiunilor.

De asemenea, copiii sunt fie afectaţi direct, fie sunt martori ai viollenţei în familie.

„Violenţa domestică nu are gen! Da, marea majoritate a victimelor sunt femei şi este esenţial să rămână în centrul politicilor publice de protecţie. Dar victime sunt şi bărbaţii şi copiii, iar acest adevăr nu poate fi ignorat”, a scris, marţi, pe Facebook, Alina Gorghiu.

Datele oficiale arată „realitatea fenomenului”:

• peste 70% dintre victimele violenţei domestice sunt femei

• aproximativ 20% sunt bărbaţi

• restul sunt copii, afectaţi direct sau martori ai violenţei din familie

Aceasta se referă la două cazuri recente, în care victimele au fost bărbaţi şi copii.

În judeţul Teleorman o femeie şi-a agresat soţul şi fiul minor. Poliţia a emis ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii, dar nu a fost montată brăţară electronică, deoarece victimele s-au opus acestei măsuri.

În judeţul Hunedoara, un bărbat a reclamat că a fost lovit şi ameninţat de soţia sa, iar agresoarei i-a fost montată brăţară electronică de monitorizare.

„Mesajul este simplu şi trebuie spus răspicat: violenţa domestică este infracţiune indiferent cine este agresorul şi indiferent cine este victima. Nu există scuze, nu există dublu standard, nu există «înţelegere» pentru abuz. Protecţia victimelor trebuie să fie egală, fermă şi aplicată consecvent — pentru femei, pentru bărbaţi şi mai ales pentru copii”, a mai transmis Gorghiu.

În anul 2025, aproape 60 de femei au fost ucise de către soţi sau parteneri.

