Regele Norvegiei, Harald al V-lea, a murit vineri dimineaţă, după mai mult de 10 zile de spitalizare şi a fost succedat imediat de fiul său, cunoscut până acum sub numele de Prinţul Moştenitor Haakon, informează Reuters, citat de Agerpres.

Noul rege a ales motto-ul personal "Totul pentru Norvegia", păstrând motto-ul ales de tatăl, bunicul şi străbunicul său încă de la înfiinţarea monarhiei moderne a Norvegiei în 1905.

Norvegia a avut şase regi numiţi Haakon în Evul Mediu. Când monarhia modernă a fost înfiinţată în 1905, primul rege a ales numele de Haakon al VII-lea.

Pe de altă parte, guvernul norvegian a declarat vineri o perioadă de doliu naţional la moartea regelui Harald al V-lea, începând de vineri şi continuând până după înmormântare, a cărei dată nu a fost încă anunţată, informează EFE.

În următoarele zile, steagurile vor fi arborate în bernă la reşedinţele regale, clădirile publice şi bazele militare.

La Palatul Regal din Oslo, un steag regal, împodobit cu panglici de doliu, a fost arborat pe balcon.

După ce s-a aflat vestea morţii lui Harald, steagul regal de pe acoperişul clădirii a fost arborat în bernă.

De atunci, drapelul a fost înălţat din nou după ce noul rege, Haakon al VIII-lea, care a devenit automat şi imediat şeful statului, şi guvernul s-au reunit într-un Consiliu de Stat extraordinar.

De ore întregi, cetăţenii se deplasează la Palatul Regal pentru a depune flori, scrisori olografe şi desene în onoarea monarhului decedat, extrem de popular.

În plus, clopotele bisericilor au început să bată de la prânz până la ora 13:00 în bisericile din întreaga ţară.

Bătaia clopotelor urmează acelaşi model folosit după moartea regelui Olav în 1991. Potrivit Bisericii Norvegiei, această decizie a fost luată după o consultare între Casa Regală şi guvern.

Şi Forţele Armate i-au adus un omagiu defunctului monarh, cu 21 de salve de tun la ora 12:00, trase la intervale de 30 de secunde.

Iar în fiecare municipalitate vor exista zone desemnate unde cetăţenii pot depune flori sau pot onora altfel memoria defunctului rege, cum ar fi să semneze în cărţi de condoleanţe.

Casa Regală va deschide, de asemenea, o carte de condoleanţe online pe site-ul său web.

Omagii pentru regele Harald și măsuri speciale în ziua înmormântării

În următoarele zile, bisericile din întreaga ţară vor fi deschise tuturor celor care doresc să intre pentru a aprinde o lumânare, a-şi împărtăşi durerea sau a vorbi cu personalul bisericii, a anunţat Biserica Norvegiei.

Cetăţenii vor avea ocazia să-şi prezinte omagiile vizitând sicriul regelui Harald în Capela Palatului Regal.

Ziua înmormântării nu va fi zi liberă legală, dar fiecare şcoală, instituţie de învăţământ şi angajator poate lua în considerare dacă este posibil să permită elevilor, studenţilor şi angajaţilor să urmărească înmormântarea prin intermediul transmisiunilor televizate.

Înmormântarea regelui Olav din 30 ianuarie 1991 nu a fost oficial zi liberă legală, dar, în practică, multor oameni li s-a acordat o zi liberă sau de concediu, iar o mare parte a ţării a urmărit ceremonia la televizor.

Regele Harald va fi onorat cu un minut de reculegere în toată ţara, între orele 13:00 şi 13:01, în ziua înmormântării.

Momentul de reculegere va începe cu trei bătăi de clopot în toate bisericile din ţară. După scurgerea celor 60 de secunde, clopotele vor mai răsuna de trei ori pentru a marca încheierea minutului de reculegere.