Claude Ship include trei componente: Code Review, deja disponibilă, şi două instrumente aflate în faza de testare beta, PR Steward şi Claude Approvals, notează News.ro.

Code Review analizează modificările propuse în codul software şi semnalează eventualele erori sau probleme. PR Steward ajută dezvoltatorii să remedieze verificările automate eşuate, conflictele dintre modificările de cod şi observaţiile formulate de persoanele responsabile cu revizuirea acestuia.

PR Steward este conceput pentru a asista programatorii, fără să aprobe sau să integreze automat modificările în versiunea principală a codului. Instrumentul explică intervenţiile efectuate şi oferă instrucţiuni pentru anularea acestora, dacă este necesar.

Claude Approvals permite aprobarea automată a modificărilor de rutină, în limitele regulilor stabilite de fiecare echipă, în timp ce schimbările considerate mai riscante sunt trimise spre verificare umană.

Claude Ship este disponibil începând de luni pentru clienţii abonamentelor Claude Team şi Enterprise, în cazul proiectelor găzduite pe platforma GitHub.