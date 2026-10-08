Atunci când a interpretat „Dans un autre monde” – extrasă de pe albumul său „S'il suffisait d'aimer”, lansat în 1998 –, vedeta internațională s-a împiedicat după ce a călcat pe tivul pantalonilor, la finalul unui dans. Diva s-a ridicat imediat și, arătând cu degetul mare în sus, a liniștit publicul înainte de a-și relua cântecul. Ținuta i-a mai creat probleme și la cel de-al doilea concert, potrivit News.ro.

Céline Dion, supravegheată de o echipă medicală pe parcursul turneului

Starea de sănătate a lui Céline Dion este adesea un motiv de îngrijorare pentru fanii ei. Mult așteptata sa revenire pe scenă are loc după o perioadă marcată de lupta sa împotriva unei boli neurologice rare: sindromul persoanei rigide.

Această afecțiune, care afectează o persoană la un milion, se manifestă prin spasme bruște și crampe dureroase, în special la nivelul pieptului, abdomenului și spatelui. Pe tot parcursul turneului, cântăreața este, așadar, supravegheată îndeaproape de o echipă medicală.

Céline Dion a uitat versurile unei piese, iar fanii au cântat alături de ea

Pe lângă căzătură, Céline Dion a avut și o mică lacună miercuri seara, în timp ce interpreta cel mai faimos cântec al său, „Pour que tu m'aimes encore”. Din fericire, a putut conta pe sprijinul neclintit al fanilor săi, care nu au ezitat nicio secundă să-i sufle versurile, cântând alături de ea.

„Din fericire că sunteți aici, îmi pare rău”, a declarat vedeta, mulțumind călduros publicului.

Cântăreața din Quebec urmează să urce din nou pe scenă vineri seara pentru un nou concert. Mai are de susținut cinci concerte înainte de o pauză de câteva luni și de revenirea sa pe scenă în mai 2027.