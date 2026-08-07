„Federațiile membre ale UEFA au fost foarte clare cu privire la condițiile legate de neparticiparea lor la competițiile FIFA”, precizează forul european într-o declarație transmisă AFP, citează News.ro.

Pe lângă retragerea proiectului FIFA – o cerință deja îndeplinită –, UEFA solicită „garanții că astfel de încercări de a denatura fotbalul în acest mod nu se vor mai repeta niciodată”. „Aceste condiții nu au fost îndeplinite”, consideră UEFA, care reafirmă că „și-a pierdut încrederea în președinția lui Gianni Infantino”.

Cu o zi înainte, conducerea FIFA recunoscuse, în urma unei reuniuni de criză a conducerii sale în Maroc, că au fost comise „greșeli” și prezentase „scuze” cu privire la planul său eșuat de a crea o societate comercială deschisă investitorilor externi. În același timp, forul mondial al fotbalului și-a exprimat „sprijinul deplin” față de președintele său, „singurul responsabil ales de cele 211 de asociații membre ale FIFA”.

„Declarația de ieri (a FIFA, n.r.) venită din partea câtorva persoane angajate de președintele FIFA (și ale căror cariere depind de bunăvoința acestuia), care afirmă că sunt de acord cu el, nu schimbă nimic”, a precizat UEFA.

Infantino, care este singurul candidat declarat pentru realegerea sa în martie 2027, se află în centrul criticilor de săptămâna trecută, când și-a anunțat, spre surprinderea generală, proiectul, care a fost în cele din urmă retras în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma opoziției puternice manifestate în special de UEFA, dar și de CONCACAF (America de Nord și Caraibe).

FIFA și-a cerut scuze după controversa privind investitorii privați

Conducerea FIFA și-a prezentat miercuri seara „scuze” în urma polemicii iscate de ideea deschiderii către investitorii privați, dar și-a reafirmat „sprijinul deplin” față de președintele său, Gianni Infantino, relatează AFP.

Conducerea FIFA a recunoscut „că s-au comis erori după ce propunerea a ajuns în presă”, scrie organizația într-un comunicat emis la finalul unei ședințe de criză desfășurate în Maroc: „S-au prezentat scuze pentru aceste erori, însoțite de angajamentul de a se asigura că acestea nu se vor mai repeta”, arată documentul, citează News.ro.

În plus, „membrii Consiliului de administrație al FIFA prezenți și-au reafirmat sprijinul deplin față de președintele FIFA, Gianni Infantino, în calitate de unic responsabil ales de cele 211 asociații membre ale FIFA”, adaugă comunicatul.

Președintele Infantino a fost atacat din toate părțile, inclusiv de către unii dintre propriii săi colaboratori, de la dezvăluirea unui proiect de deschidere a FIFA către fonduri private, care a luat pe toată lumea prin surprindere.

„S-a convenit că nu a existat în niciun caz intenția de a exclude Consiliul FIFA și federațiile membre ale FIFA din acest proces și că acesta ar fi trebuit gestionat altfel”, recunoaște comunicatul, fără a-l menționa pe Gianni Infantino. „În acest caz concret, totuși, este important să subliniem că, deși s-au comis erori, tot ceea ce s-a făcut a fost realizat cu respectarea strictă a cadrului normativ al FIFA”, punctează comunicatul. „Proiectul fiind abandonat, s-a convenit că FIFA nu va mai tolera niciun atac la adresa integrității sale, a bunei guvernanțe și a respectării procedurilor legale și că va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja și apăra numele și reputația”, au decis participanții la ședința de criză de la Rabat.