„Am avut o discuție cu președintele și cu domnii și doamnele consilieri. Am înțeles și am văzut că, în ultimele luni, este foarte greu să se formeze un guvern politic, deși, ultima dată când am avut discuția cu Eugen Tomac, noi ne-am exprimat dorința ca miniștrii să fie desemnați politic.

Vedem acum că, în ultimele luni, voința politică și interesele de grup au împiedicat formarea unei majorități politice. Așadar, prezentarea unui guvern de tehnocrați este o variantă pe care noi o vom susține, pentru că nu există o altă cale. Orice alte cerințe nu duc decât la mai multă instabilitate în societatea românească. Vedem că nu se coagulează un punct de legătură între celelalte partide și ne este greu să credem că alte demersuri care ar aduce instabilitate vor reuși să producă ceea ce își doresc românii. Acesta a fost mesajul nostru: noi vom susține un guvern tehnocrat desemnat de președintele Nicușor Dan”, a transmis lidera POT.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Până acum au fost la consultări PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, POT, iar SOS România a anunțat că nu va participa.