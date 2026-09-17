Deputatul Victor Ponta susţine că în cazul în care ar fi desemnat ca premier de către preşedintele Nicuşor Dan ar discuta cu toate grupurile parlamentare, mai puţin cu USR, şi ar strânge cel puţin 233 de voturi necesare învestirii de la toţi parlamentarii care înţeleg necesitatea unor măsuri "rapide" de relansare economică, potrivit Agerpres.

"România este ţara în care tot timpul ne jeluim că n-avem pe cine să alegem, n-avem pe cine să punem. Are pe cină să pună domnul preşedinte Nicuşor Dan. (...) Dacă voi fi desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan, voi discuta cu toate grupurile, mai puţin cu USR", a declarat Ponta, joi, la Parlament.

Întrebat dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-ar susţine ca premier, Ponta a răspuns: "Nu i-am cerut acest lucru. Asta trebuie să decidă preşedintele, pe cine nominalizează, dar, repet, nu poate să spună domnul preşedinte că nu are pe cine".

Potrivit lui Ponta, ţara este "deja în prăpastie", iar oamenilor şi mediului economic trebuie "să li se redea speranţa că există o gândire care să ofere stabilitate şi predictibilitate".

Uniți pentru România l-a propus pe Victor Ponta pentru funcția de premier

Răzvan-Mirel Chiriță, liderul „Uniți pentru România”, a anunțat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că grupul parlamentar îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de premier, el precizând că acesta se bucură de susținerea cetățenilor, potrivit News.ro.

„Am finalizat consultările cu președintele României, domnul Nicușor Dan. Așa cum am precizat și în urma consultărilor anterioare, am venit către dânsul cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru al României, în persoana domnului Victor Viorel Ponta. Suntem consecvenți în acțiuni și am reiterat aspectele pe care le-am considerat importante și relevante pentru susținerea acestei propuneri”, a declarat deputatul UPR, la Cotroceni.

„Apreciem că este necesară de urgență o relansare economică, financiară a României. Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri depline. Avem nevoie de o rectificare bugetară, astfel încât instituțiile statului să poată funcționa și cetățenii să poată beneficia de serviciile instituțiilor. Avem nevoie de un guvern funcțional, așadar, și propunerea pe care astăzi am înaintat-o președintelui Nicușor Dan considerăm că întrunește toate condițiile necesare”, a subliniat Chiriță.

El a mai spus că „Ponta se bucură de susținerea cetățenilor”.

„La ultimul vot, a înregistrat aproximativ 1.300.000 de voturi”, a menționat Răzvan-Mirel Chiriță, liderul UPR.

Consultări decisive la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.