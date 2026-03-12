Presa italiană susţine că Juventus Torino se numără printre cluburile interesate de un posibil transfer gratuit pentru Robert Lewandowski, atacantul central în vârstă de 37 de ani, odată ce contractul său cu FC Barcelona expiră la sfârşitul sezonului 2025-2026, scrie site-ul Football Italia.

Lewandowski este de aproape patru ani la Barcelona, care l-a transferat de la Bayern Munchen în schimbul a 50 de milioane de euro.

El a semnat un contract pe patru ani la momentul respectiv, care expiră în această vară şi, deşi există o opţiune de prelungire a acordului cu încă 12 luni, este puţin probabil ca această opţiune să fie exercitată, conform ultimelor informaţii obţinute de ziarul Tuttosport.

Tuttosport susţine că Juventus se numără printre echipele interesate de Lewandowski în perioada de transferuri de vară. Legenda poloneză a fost, de asemenea, asociată cu un posibil transfer la AC Milan în diferite etape ale sezonului 2025-2026, după transferul reuşit al mijlocaşului veteran Luka Modric.

După Juventus, și AC Milan este interesată de Lewandowski

Potrivit acestui cotidian, directorul lui Juventus, Damien Comolli, studiază o posibilă tranzacţie şi speră să încheie o înţelegere similară cu cea pe care Milan a obţinut-o cu Modric, posibil pe baza unui contract pe doi ani.

Sentimentul este că, la fel ca Modric, Lewandowski are clasa şi abilitatea de a avea un impact imediat în Serie A, în ciuda vârstei sale, iar cu experienţa sa ar fi o completare valoroasă pentru vestiarul clubului.

Principalul obstacol pentru Juventus este salariul, având în vedere că Lewandowski câştigă, conform contractului actual cu Barcelona, 13 milioane de euro pe sezon, după impozitare. Acest lucru l-ar face, fără îndoială, cel mai bine plătit jucător din Serie A, depăşindu-l pe actualul atacant al lui Juventus, Dusan Vlahovic. Juventus ar trebui să-l convingă pe Lewandowski să accepte o reducere salarială pentru a facilita transferul, conform Tuttosport.

În afară de Juventus şi Milan, de Lewandowski se interesează şi cluburi din Liga profesionistă nord-americană, MLS.