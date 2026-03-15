Medvedev a pus capăt unei serii de 16 victorii consecutive a lui Alcaraz de la începutul anului, care i-au adus titlurile la Australian Open şi Doha, şi s-a calificat pentru a treia sa finală în deşertul californian, după cele pierdute din 2023 şi 2024, ambele contra spaniolului.

Tenismanul rus pierduse ultimele patru dueluri cu Alcaraz după victoria din semifinalele US Open 2023, dar în acest an şi-a regăsit ritmul şi s-a impus la Brisbane (ATP 250) şi Dubai (ATP 500). În caz de victorie la Indian Wells, Medvedev poate urca pe locul 9 în ierarhia ATP de luni.

În cealaltă semifinală, italianul Jannik Sinner, cap de serie 2, nu a avut probleme deosebite contra germanului Alexander Zverev, cap de serie 4, pe care l-a învins cu 6-2, 6-4 în 1 oră şi 23 de minute. El accede pentru prima oară în finala de la Indian Wells.

În duelurile dintre Sinner şi Medvedev, nr. 2 mondial conduce cu 8-7 şi a câştigat ultimele 3 confruntări, ultima la Turneul Campionilor de anul trecut (6-3, 6-4).