Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis duminică de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, că trebuie să ne reamintim cât de important a fost sprijinul acestei comunităţi pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice.

Nicuşor Dan se declară convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul şi echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenenţelor etnice. ”Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog şi cooperare, România a progresat”, afirmă preşedintele.

”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetăţenilor noştri care celebrează apartenenţa la un spaţiu comun de istorie, limbă, tradiţii şi cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuţia maghiarilor din România la dezvoltarea naţiunii noastre prin dialog interetnic şi intercultural, ca mod de existenţă paşnică şi de colaborare pentru a construi un viitor împreună. În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunităţi pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice”, arată preşedintele în mesajul său cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

El subliniază că parteneriatul permanent între majoritate şi minorităţi a reprezentat un punct forte în modernizarea ţării noastre şi în integrarea deplină în Uniunea Europeană, iar proiectul european înseamnă, pentru toţi cetăţenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră şi resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România.

”Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul şi echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenenţelor etnice”, punctează Nicuşor Dan.

El spune să nu uităm că avem cu toţii aceleaşi deziderate - libertate, demnitate şi speranţa pentru o viaţă mai bună, care u sunt simple cuvinte, ci repere morale şi civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa.

”Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog şi cooperare, România a progresat. Le doresc cetăţenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră şi în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice şi prospere pentru toţi cetăţenii săi! Să rămânem uniţi şi să privim împreună cu optimism spre viitor!”, conchide preşedintele.