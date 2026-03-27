Chiar dacă partida s-a încheiat în favoarea Turciei, românii de pe stadion sau de acasă au sperat până în ultima clipă la un rezultat în favoarea tricolorilor.

Fie că au fost pe stadion, ori în fața televizoarelor, românii au urmărit cu speranță meciul care putea să califice Generația de Suflet la Campionatul Mondial de Fotbal. Orice șansă de gol a tricolorilor i-a ridicat în picioare pe suporteri.

Suporter: „Când a dat bara, chiar am zis „gol”. Am zis că ne calificăm, mă vedeam în America, dar nu s-a întâmplat.”

Suporter: „Am jucat bine, dar n-am avut noroc. La limită să batem, dar dacă intra bara aia. Poate peste 4 ani Mondial.”

Fată: „Am avut și puțin ghinion, o bară, n-a fost să fie, asta e. Sunt supărată.”

Corespondent PROTV: „Meciul din această seară i-a ținut pe suporterii României cu sufletul la gură. Chiar dacă rezultatele au fost unele negative, aceștia încă speră la calificări din partea echipei naționale.”

Suporter: „Au jucat ok românii noștri. Nu s-a putut mai mult. Să sperăm că anul viitor va fi mai ok.”

După partida cu Turcia încheiată 1-0, România ratează prezența la Campionatul Mondial de Fotbal. Ultima calificare a noastră a fost în 1998.