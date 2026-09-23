Documentul transmis de Poliția Stockholm urmărește să asigure desfășurarea evenimentului într-un cadru sigur și să le ofere vizitatorilor toate informațiile logistice necesare, potrivit News.ro.

Măsuri stricte de securitate și reguli pe Strawberry Arena

Pentru garantarea ordinii publice, forțele de ordine suedeze, alături de securitatea privată și voluntari, vor fi prezente în număr mare în zona stadionului din Solna. Punctele principale transmise de autorități pentru accesul pe arenă includ:

Toți spectatorii vor fi supuși unui filtru de securitate la intrările în stadion.

Este strict interzis accesul cu materiale pirotehnice, alcool sau obiecte periculoase.

Pătrunderea pe teren sau aruncarea de obiecte către suprafața de joc atrage sancțiuni drastice, de la evacuarea de pe stadion și amenzi substanțiale până la pedepse cu închisoarea. De asemenea, autoritățile reamintesc că abaterile grave ale fanilor pot atrage sancțiuni financiare.

Persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate li se va refuza accesul pe stadion.

Transport și acces la stadion

Poliția recomandă utilizarea trenurilor suburbane (commuter train) ca principală cale de acces către stadion. Arena se află în cartierul Arenastaden din Solna, la o scurtă distanță de mers pe jos de la stația de tren Solna. Călătorii sunt avertizați că biletele pentru transportul public (metrou și tren) trebuie achiziționate în avans, înainte de trecerea prin turnicheți.

Reglementări locale și legislația din Suedia

Pentru perioada șederii în Stockholm, cetățenii români sunt informați cu privire la mai multe legi locale specifice:

Băuturile alcoolice pot fi achiziționate exclusiv din magazinele de stat (Systembolaget) de către persoanele de peste 20 de ani sau din localuri/restaurante de către persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Scoaterea băuturilor din restaurante sau consumul de alcool în anumite spații publice este interzis.

Purtarea cuțitelor sau a spray-urilor lacrimogene este ilegală. Fumatul este interzis în localuri și în toate mijloacele de transport public, iar urinatul în spațiul public este sancționat prin lege.

Suedia aplică o politică de toleranță zero față de narcotice, fiind pedepsite deopotrivă cumpărarea, vânzarea, posesia și consumul.

Persoanele care provoacă scandal sau care se află sub influența puternică a alcoolului ori a substanțelor interzise pot fi reținute temporar de către poliție sau agenții de securitate.

În caz de urgență, numărul unic apelabil pe teritoriul Suediei este 112, iar pentru cazuri non-urgente, poliția poate fi contactată la numărul +46 77 114 14 00. Secția de poliție Norrmalm din centrul capitalei suedeze funcționează cu program non-stop.

Partida Suedia - România are loc vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena, în prima etapă a noii ediții a Ligii Națiunilor.