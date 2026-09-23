„Este inacceptabil ca dreptul la liberă circulație (în interiorul UE - n.r.) să fie exploatat în mod abuziv. Din păcate, acest lucru a devenit o problemă cu care se confruntă municipalități din întreaga Germanie”, a declarat secretarul de stat pentru Muncă, social-democrata Leonie Gebers, într-o conferință de presă la Berlin, potrivit Agerpres.Germania va intensifica lupta împotriva fraudelor în domeniul asistenței sociale, vizând în special abuzurile atribuite anumitor imigranți din UE, relatează AFP.

„Oamenii sunt înghesuiți în locuințe insalubre, iar suferința și mizeria lor sunt exploatate pentru a se percepe beneficii sociale care adesea ajung în buzunarele rețelelor criminale. În Ruhr (bazinul minier din Renania de Nord-Westfalia - n.r.), acesta este un subiect major”, a adăugat ea.

Rețele organizate, contracte de muncă false și beneficii sociale

Una dintre cele mai des întâlnite scheme de fraudă presupune că rețele organizate aduc în Germania persoane sărace, adesea romi, din țările balcanice ale UE, în principal România și Bulgaria, îi cazează în locuințe insalubre, le oferă contracte de muncă false și apoi colectează beneficii sociale, cum ar fi alocații pentru copii sau subvenții pentru locuințe.

Acest fenomen este semnificativ și vizibil în mai multe orașe din regiunea menționată, cea mai populată din Germania, unde se anticipează o creștere a extremei drepte la alegerile din aprilie anul viitor.

Guvernul german dorește acum să îmbunătățească schimbul de date între diferitele autorități (agenții pentru ocuparea forței de muncă, servicii sociale, financiare și de poliție), pentru a elimina lacunele și a-i descoperi mai rapid pe autorii fraudelor.

Municipalitățile trebuie să dispună de resurse mai mari

Municipalitățile trebuie să dispună de resurse mai mari pentru a combate exploatarea clădirilor dărăpănate, considerate improprii locuirii, dar în care sunt înghesuite familii sărace, victime ale bandelor organizate.

Angajatorii care utilizează muncă nedeclarată trebuie să fie trași la răspundere mai dur.

Guvernul german își arată, de asemenea, intenția de a furniza informații și consiliere în țările de origine persoanelor care „ar putea fi tentate de promisiuni false”.