Un proiect de lege, care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților, schimbă însă regulile.

Prevede că în primii doi ani de la obținerea permisului, un șofer ar putea conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta este un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă e în interes de serviciu.

Anul trecut, un tânăr de 18 ani din Dolj, care avea permis de conducere de numai trei săptămâni şi primise cadou o mașină de peste 300 de cai putere, a pierdut controlul, accidentând 2 oameni, care și-au pierdut viața. Experiența la volan contează, confirmă și cifrele Poliției Române.

În 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere grave aveau permisul de mai puțin de un an, aproape 30 la sută. Urmează cei care aveau permisul de până la 5 ani: peste 20 la sută.

Aceleași date arată că tinerii de la 18 la 24 de ani reprezintă categoria de vârstă în rândul căreia s-au înregistrat cele mai multe accidente.

Tocmai pentru a reduce riscul unor tragedii, un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților, propune noi reguli.

Potrivit proiectului, în primii doi ani de la obținerea permisului, șoferul nu va putea conduce o mașină care depășește limita propusă de 75 de kilowați pe tonă, asta înseamnă aproximativ 102 cai putere. Măsura, spun specialiștii i-ar putea ajuta pe șoferii începători să facă față mai ușor situațiilor neprevăzute din trafic.

Cezar-Mihail Drăgoescu, inițiatorul proiectului: „Există și 3 excepții: dacă acest raport este depășit cu 10 la sută, vei primi doar o amendă, nu ți se va suspenda și permisul de conducere. Poți conduce o mașină oricât de puternică dacă ai în dreapta ta o persoană ce are permisul de minim 10 ani și a treia excepție dacă o faci în interes de serviciu.”

Cei prinși că nu vor respecta legea ar putea risca o amendă de până la 4.000 de lei, dar și suspendarea permisului de conducere.

Puterea mașinii și vârsta șoferului contează și pentru asigurători. Un risc pe șosele mai mare înseamnă și un preț al poliței mai ridicat.

Mădălin Roșu, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România: „Riscul pe care îl vedem ca și companie de asigurări la un tânăr cu experiență puțină sau deloc, în combinație cu o mașină puternică.. se complică. Și atunci acea tipologie de client devine un client cu risc mai mare. Pentru că una e să lovești o mașină în parcare pentru că nu te-ai asigurat sau nu ai văzut și alta e să produci un accident la peste 100 de km pe oră, care se poate solda cu victime. Iar toate astea vin cu niște costuri, costuri care se reflectă mai târziu în prețul poliței de asigurare.”

Astfel de reglementări există deja în Franța și Italia.