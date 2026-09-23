Este acuzat de agresiune sexuală, viol și tentativă de viol după ce, în primăvară, mai multe tinere le-au povestit jurnaliștilor publicației Snoop că au fost abuzate de bărbatul de 57 de ani.

În casa lui, polițiștii au descoperit patru pistoale.

Ovidiu-Dragoș Argeșanu se prezenta drept doctor și îndrumător spiritual pe site-ul său și în fața pacientelor pe care le primea la cabinetele sale din București și Sibiu.

Polițiștii verifică daca bărbatul avea drept de practică pentru ședințele de terapie, în care ar fi abuzat sexual mai multe tinere, după cum scriu jurnaliștii de la SNOOP.

Victimă (sursa: Snoop): ”Mă simțeam imobilizată, am încercat să mă retrag, dar era foarte... El ținea presiune pe fruntea mea. Având fractură la coloană îmi era frică să nu fac vreo mișcare greșită.”

Jurnalist Snoop: Vă recomandați medic în social media, aveți atestat de liberă practică?

Dragoș Argeșanu: Nu am, dar eu nu practic medicina. Rămân medic cât trăiesc.

Trei dintre victimele abuzate au depus plângere la poliție împotriva lui Argeșanu.

Diana Dănescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei: „Ancheta a relevat o faptă de viol și o tentativă de viol săvârșite în împrejurări și locații diferite, în București și în județele Sibiu și Ialomița.”

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe telefoane și laptopuri, dar au găsit și 4 pistoale letale cu muniția aferentă. Armele erau deținute legal de Argeșanu în baza unui permis pentru instructor de tir sportiv.

Potrivit anchetatorilor, alte 4 tinere au depus plângere la poliție împotriva lui Dragoș Argeșanu. Însă faptele reclamate de ele nu au putut fi reținute, întrucât s-au prescris. Cu toate acestea, procurorii fac apel la alte presupuse victime să meargă și să depună plângere.

Judecătorii sectorului 4 au decis să admită cererea procurorilor de arestare preventivă a medicului Argeșanu. Avocatul său a contestat măsura.