Răducanu, locul 30 WTA, a trecut în primul tur de sportiva belgiană Greet Minnen, locul 125 WTA, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat o oră şi 10 minute.

În turul doi, Răducanu va juca în compania slovenei Kaja Juvan, locul 97 mondial.

De partea cealaltă, Sorana Cîrstea, locul 36 WTA, a trecut de sportiva uzbekă Kamilla Rahimova, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi 40 de minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Tamara Zidansek, locul 153 WTA, precizează News.ro.

Mai mult, Ana Bogdan a fost eliminată încă din primul tur al turneului de la Cluj, desemnat cel mai bun WTA 250 din lume, potrivit Sport.ro.

Românca a pierdut în două seturi, 6-3, 6-2, în fața polonezei Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări.

Ghinion a avut și Miriam Bulgaru, locul 206 mondial, care a fost învinsă, luni, în primul tur la turneul Transylvania Open, de Olga Danilovic (Serbia), locul 82 mondial şi cap de serie 7, scor 6-4, 6-3.

