Cîrstea a învins-o în optimi pe sportiva slovenă Tamara Zidansek, numărul 153 mondial, scor 6-1, 6-0. Meciul a durat 53 de minute. În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe favorita 5, austriaca Anastasia Potapova (58 WTA).

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 7.025 dolari şi 54 de puncte.

De partea cealaltă, jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri în semifinalele turneului WTA Transylvania Open, după ce a dispus de Kaja Juvan, în optimi. Principala favorită a turneului de la Cluj, Emma Răducanu (23 de ani, locul 30 WTA) a dispus de slovena Kaja Juvan (25 de ani, locul 97 WTA) în două seturi, scor 7-5, 6-1, după un meci care a durat o oră şi 38 de minute.

La dublu, perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale trecând în sferturi de echipa Eudice Chong/En-Shuo Liang (Hong Kong/Taiwan), scor 6-2, 7-5. În penultimul act, cele două românce vor înfrunta echipa Xinyu Wang/Saisai Zheng (China).

Transylvania Open se vede în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena.