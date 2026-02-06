Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, vineri, după ce a învins-o pe Daria Snigur (144 WTA, Ucraina), scor 6-0, 6-3, în 56 de minute.

În ultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, care a învins-o în semifinale pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), scor 7-5, 3-6, 6-3, în două ore şi 48 de minute. Finala Transylvania Open este programată sâmbătă (7 februarie), de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Jucătoarele eliminate în semifinale primesc 12.331 dolari şi 98 de puncte. Finalista învinsă va obţine 22.125 de dolari şi 163 de puncte, iar câştigătoarea turneului va primi 37.390 de dolari şi 250 de puncte, informează News.ro.

Va fi a doua întâlnire directă între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu. Jucătoarea britanică de origine română s-a impus în prima, scor 6-3, 7-5, într-un meci jucat în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon 2021, notează Sport.ro.