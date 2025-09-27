Simona Halep împlineşte 34 de ani. 24 de turnee câștigate și o carieră impresionantă aproape de final. GALERIE FOTO

Simona Halep sărbătorește 34 de ani. În acest an și-a anunțat retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială dedicată acestui moment.

Simona şi-a anunţat retragerea din activitate la 4 februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

simona halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep simona halep simona halep simona halep simona halep Simona Halep simona halep simona halep simona halep simona halep simona halep simona halep simona halep simona halep simona halep wimbledon simona halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep Simona Halep simona halep Simona Halep simona halep simona halep Simona Halep simona halep simona halep simona halep

Ea a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie 2024, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

Ea a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în prima partidă jucată de Halep după 569 de zile. Sportiva din Constanţa a precizat că evenimentul de retragere va avea loc în data de 13 iunie 2026.

Biografia sportivei. 24 de turnee câștigate

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume.

În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist.

Cariera ei a intrat pe o pantă constant ascendentă în a doua jumătate a anului 2013, în care a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. Halep a cunoscut consacrarea în 2014, când a jucat finala de la French Open la senioare şi finala Turneului Campioanelor, la prima participare, pe lângă alte două trofee care i-au intrat în palmares.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de grand slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

De-a lungul carierei sale impresionante, Halep a acumulat câștiguri totale de 40.232.663 de dolari din turneele la care a participat, situându-se pe locul al treilea în clasamentul all-time al câștigurilor din tenisul feminin. Este depășită doar de surorile Serena și Venus Williams, cu 94, respectiv 42 de milioane de dolari, conform WTA.

Pe lângă premiile obținute pe teren, Simona Halep a beneficiat de contracte de sponsorizare semnificative cu branduri de renume precum Nike, Wilson și Hublot, care i-au sporit considerabil veniturile.

Cariera Simonei Halep, în cifre:

Titluri WTA de simplu: 24 - Melbourne, Toronto - 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 - Cluj-Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Titluri la dublu: 1, Shenzhen - 2018, în echipă cu Irina Begu;

Finală (dublu): 1, Montreal - în 2016, în echipă cu Monica Niculescu;

Meciuri câştigate - meciuri pierdute: 579-238;

Premii totale: 40,203,437 milioane de dolari;

Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













