Simona Halep a pierdut finala turneului Transylvania Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open.

Transylvania Open (WTA 250) a fost găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Kontaveit (25 ani, 14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor. Estoniana a câştigat al doilea său titlu în decurs de două săptămâni, după cel obţinut duminica trecută la Moscova.

Simona Halep (30 ani, 18 WTA), care a jucat prima sa finală din acest an, nu a mai avut în finală nivelul din meciurile precedente. Românca a greşit mult, procentajele sale la serviciu fiind foarte reduse. Halep a făcut faţă cu greu agresivităţii şi forţei arătate de Kontaveit.

Halep a încheiat cu 3 aşi şi 4 duble greşeli, a avut procentaje de 44% şi 48% la punctele obţinute cu cele două servicii, a totalizat 9 winners şi 29 de erori neforţate.

Kontaveit a avut 2 aşi şi o dublă greşeală, 70% la punctele cu primul serviciu, 47% la al doilea, 21 winners şi 28 de greşeli neprovocate.

"Anett, m-ai zdrobit astăzi, şi ţi s-au deschis porţile către Turneul Campioanelor. Meriţi să fii acolo, ai avut un an foarte bun, dar întâi bucură-te de această victorie pentru că este o zi specială. Eu am avut o săptămână extraordinară după un an foarte dificil. Sinceră să fiu, nu mă aşteptam să joc atât de bine aici. Dar acasă e întotdeauna plăcut pentru că te simţi sigur, te simţi sub control. A fost o plăcere să mă aflu aici, la Cluj, şi să joc finala. Îmi pare rău că nu am putut câştiga, dar Anett a fost prea bună astăzi", a spus Halep la ceremonia de premiere de după finală, la postul DigiSport 2.

Halep o învinsese pe Kontaveit în toate cele trei confruntări anterioare, 6-3, 6-0 în turul al treilea la Miami în 2017, 6-2, 6-4 în sferturi la Roma în 2017 şi 6-1, 6-1 în sferturi la Australian Open în 2020.

Pentru Simona aceasta a fost a 40-a finală din carieră la simplu, 22 câştigate şi 18 pierdute.

Halep a primit un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Kontaveit s-a ales cu 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA.

România rămâne cu titlul obţinut la dublu de Irina Bara, alături de Ekaterine Gorgodze (Georgia), după 4-6, 6-1, 11-9 în finala cu cuplul Aleksandra Krunic (Serbia)/Lesley Pattinama Kerkhove (Olanda).