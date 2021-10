Simona Halep, la prima finală din 2021. Cu cine va juca în ultimul act la Transylvania Open

Simona Halep, principala favorită, s-a calificat în finala turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o clar pe ucraineanca Marta Kostiuk, cu 6-0, 6-1.

Halep (30 ani, 18 WTA) a încheiat conturile în doar 62 de minute şi o va înfrunta în finală pe estoniana Anett Kontaveit.

Meciul cu Kostiuk (19 ani, 55 WTA) a fost unul fără istoric, singurul ghem al ucrainencei fiind obţinut în debutul setului secund.

Kostiuk a cerut un timeout medical în primul set, la 3-0, din cauza unei probleme la coapsa dreaptă, potrivit Agerpres.

Halep a încheiat cu un procentaj excelent la punctele cu primul serviciu, 92%, salvând singura minge de break a ucrainencei. Dominaţia fostului lider mondial s-a văzut şi la numărul total de puncte, Halep adunând de două ori mai multe decât adversara sa (60-31).

Simona Halep a încheiat cu 10 winners, iar Kostiuk cu 11, însă ucraineanca a avut foarte multe erori neforţate, 38-12.

Cele două s-au întâlnit şi la începutul lunii, în turul al doilea la Indian Wells, Halep câştigând cu 7-6 (2), 6-1.

Kontaveit (25 ani, 14 WTA), care este în cursă pentru calificarea la Turneul Campioanelor, obţinut sâmbătă a noua victorie consecutivă, după ce în weekend-ul trecut a câştigat titlul la Moscova. Estoniana a trecut cu 6-3, 6-2 de suedeza Rebecca Peterson, în prima semifinală.

Halep a învins-o învins-o pe Kontaveit în toate cele trei confruntări anterioare, 6-3, 6-0 în turul al treilea la Miami în 2017, 6-2, 6-4 în sferturi la Roma în 2017 şi 6-1, 6-1 în sferturi la Australian Open în 2020.

Niciuna dintre finaliste nu a pierdut vreun set la Cluj-Napoca.

Pentru Halep aceasta este prima finală din acest an şi a 40-a din carieră (22 de titluri).

Halep şi-a asigurat un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA.

Simona Halep, după calificare: Să câştig acasă ar fi cea mai dulce victorie

Simona Halep crede că a jucat cel mai bun tenis al ei, după ce s-a calificat, sâmbătă, în finala Transylvania Open, prima pentru ea într-un an în care a fost afectată de accidentări. Halep îşi doreşte să obţină trofeul la competiţia de la Cluj-Napoca, deoarece a câştiga acasă reprezintă cea mai dulce victorie pentru ea.

"Am vrut cu adevărat să joc finala aici, mă simt întotdeauna grozav când vin aici. Am jucat poate cel mai bun tenis al meu, aici, în această săptămână, şi sunt foarte motivată şi abia aştept să joc finala mâine. Nu a fost uşor (n.r. - cu Marta Kostiuk), am jucat la Indian Wells cu ea şi a fost mult mai greu. Ştiam că trebuie să joc mai rapid, să fiu mai agresivă, să deschid terenul mai mult. La Indian Wells, ea nu a greşit atât de mult ca azi. De asemenea, am luat mingea mai repede, am fost mai rapidă şi serviciul m-a ajutat azi din nou. Încerc să dau tot ce am mai bun, încerc să fiu agresivă, aşa cum am decis cu echipa mea. Mă bucur şi când zâmbesc în interior arată bine şi în exterior. (n.r. - când s-a mai simţit atât de dominantă) În finala de la Wimbledon. Atunci a fost perfect. Am întreaga ţară cu mine atunci când joc acasă şi de aceea sunt atât de motivată. Mă simt în siguranţă, mă simt puternică pe teren şi întotdeauna vreau să joc cel mai bun tenis. Am câştigat de două ori când am jucat la Bucureşti, sper ca şi mâine să fie la fel, dacă nu, rămâne un bun rezultat şi mă bucur să fiu acasă. (n.r. - despre finala cu Anett Kontaveit). Nu va fi uşoară, este plină de încredere, a câştigat turneul de la Moscova şi multe alte meciuri. Este doar un alt meci, o nouă finală, în care vreau să mă concentrez pe mine însămi, pe ceea ce fac în mod normal şi să încerc să joc cum am făcut-o astăzi şi întreaga săptămână, fiind motivată şi concentrată la ceea cea am de făcut, asta e tot. Îmi pare rău că (n.r. - spectatorii) nu sunt aici, cred că atmosfera ar fi fost de un milion de ori mai frumoasă, dar şi celor care au venit astăzi aici vreau să le mulţumesc. Vă simt alături de mine şi sper, mâine, şi de la televizor, să mi se transmită energie bună să câştig acasă, pentru că e cea mai dulce victorie", a declarat Halep, la interviul de pe teren, potrivit News.ro.