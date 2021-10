Emma Răducanu, despre experiența de la Transylvania Open: „Am fost surprinsă de cât de tare m-au susţinut românii”

Inquam Photos / Melinda Nagy

Emma Răducanu a declarat, vineri seara, după ce a fost eliminată de la Transylvania Open, că regretă că nu are ocazia să joace în semifinale împotriva Simonei Halep, dar speră ca aceasta să câştige turneul.

"Mi-ar plăcea ca Simona Halep să câştige turneul. E unul dintre idolii mei, îmi place să o văd jucând. Este păcat că nu am ocazia să joc împotriva ei. Deocamdată nu ştiu dacă voi rămâne la Cluj să urmăresc meciurile ei sau voi merge la Bucureşti, voi vedea", a spus jucătoarea britanică.

În ceea ce priveşte meciul cu ucraineanca Marta Kostiuk din sferturile de finală, Răducanu a menţionat că s-a simţit obosită şi nu merita să câştige.

"Ea a jucat foarte bine şi pot spune că eu nu meritam să câştig azi. Am încercat să dau mai mult, dar azi am fost destul de letargică pe teren. A fost un meci greu pentru mine. Marta a fost concentrată... eu nu am fost 100% din punct de vedere fizic, m-am simţit obosită pe teren azi. Însă sunt şi astfel de zile. Nu am fost surprinsă de numărul mare de greşeli neforţate şi de duble greşeli, pentru că, după cum am spus, m-am simţit obosită. Ştiam de dimineaţă, de la antrenament... dar am vrut să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Însă azi nu a ieşit aşa cum mi-am dorit, din păcate. Este dezamăgitor să ai astfel de zile, dar trebuie să merg înainte, să şterg totul cu buretele", a afirmat ea, potrivit Agerpres.

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a menţionat că s-a simţit foarte bine în România. "Am petrecut câteva zile foarte plăcute aici, în România. Ospitalitatea a fost absolut incredibilă, toată lumea m-a primit atât de bine. A fost plăcut să mă simt apreciată aici. Sunt dezamăgită că nu pot să stau mai mult aici, dar a fost o săptămână pozitivă. Rămân cu amintiri foarte frumoase despre România. Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor de aici. Într-un fel am fost surprinsă de cât de tare m-au susţinut românii... aşa că îmi pare rău că nu am reuşit să joc mai mult la acest turneu. Sper însă că voi reveni la acest turneu sau la altul în România anul viitor. Sper să îi revăd pe fanii de aici, înseamnă mult pentru mine", a precizat ea.

Întrebată dacă o va vizita pe bunica sa, care locuieşte la Bucureşti, Emma Răducanu a răspuns: "Nu ştiu deocamdată. Vreau să o protejez dată fiind situaţia pandemiei. Aici este o situaţie dificilă, cu multe cazuri, aşa că încă nu am decis pentru moment ce voi face în următoarele zile. Sigur m-a văzut la televizor. Sunt sigură că e mândră de mine că am reuşit să vorbesc în limba română. Pentru că ştiu limba română în primul rând datorită ei. Sper că voi petrece mai mult timp aici şi voi învăţa şi mai bine româna".

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, campioana de la US Open, a fost învinsă de ucraineanca Marta Kostiuk, cap de serie numărul şase, cu 6-2, 6-1, vineri seara, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.