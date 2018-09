Simona Halep a abandonat în primul tur al turneului WTA de la Beijing

Românca (27 ani), afectată de problemele pe care le are la spate în ultima vreme, a renunţat după 32 de minute de joc, relatează Agerpres.

Halep, destul de imobilă, a început slab meciul şi a fost condusă cu 4-0, înainte de a obţine primul ghem, unul făcut cadou de adversară, care a comis două duble greşeli consecutive.

Halep a apelat la sfaturile antrenorului Darren Cahill la 0-3, iar la 1-4 a primit îngrijiri medicale la vestiar, dar acestea nu au dat rezultatul scontat şi românca a fost nevoită să se retragă după ale două ghemuri.

Halep a obţinut doar patru puncte pe propriul serviciu, niciunul pe serviciul al doilea.

Jabeur (24 ani, 113 WTA), venită din calificări, o va înfrunta pe croata Donna Vekic, nr. 40 mondial, în turul al doilea.

Simona Halep a fost finalistă anul trecut la Beijing, performanţa sa ajutând-o să urce în premieră pe primul loc în clasamentul WTA.

Halep a ajuns la patru înfrângeri consecutive, după ce a pierdut finala de la Cincinnati, în primul tur la US Open şi în turul al doilea la Wuhan.

Pe tabloul principal la Beijing se mai află două românce, Mihaela Buzărnescu şi Sorana Cîrstea. Buzărnescu va juca în primul tur cu belarusa Aleksandra Sasnovici, iar Cîrstea, ajunsă din postura de lucky loser pe tablou, o va înfrunta duminică pe olandeza Kiki Bertens.

.@Ons_Jabeur wins the opening set, 6-1, however Halep retires due to injury. #ChinaOpen pic.twitter.com/naPBXbIeQk