Halep, după înfrângerea de la Wuhan: ”Normal, trebuia să mă retrag, dar nu-mi place să fac asta”

Getty

Simona Halep a declarat, marţi, după eliminarea suferită în primul meci jucat la Wuhan, că în mod normal trebuia să se retragă de pe teren din cauza problemelor medicale, dar a precizat că nu îi place să nu-şi ducă la capăt partidele.

Faptul că a jucat de la egal la egal în setul al doilea cu Dominika Cibulkova îi dă încerdere pentru viitor, a adăugat Simona Halep, elatează news.ro.

"A fost greu să joc la început deoarece aveam spatele blocat. Normal, trebuia să mă retrag, dar nu am vrut şi nici nu-mi place să fac asta. Am tras de mine să joc din ce în ce mai bine. Îmi place să joc, am venit aici şi am vrut să dau totul până la ultma speranţă şi şansă. Am fost aproape în setul al doilea, aşa că un meci ca acesta îmi dă încredere că nivelul meu este destuld e bun. Nu sunt dezamăgită, dar sunt tristă că această accidentare vine de nicăieri. Vom vedea ce se va întâmpla în câteva zile", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Halep s-a accidentat, duminică, în timpul antrenamentului efectuat cu Petra Kvitova.

"Am trimis o lovitură cu dreapa în primul ghem al antrenamentului cu Petra. Jucam un set de antrenament şi m-am blocat imediat, aşa că nu m-am mai putut mişca. Am stat în pat toată ziua, încercând să fac exerciţii şi tratament, dar nu am avut suficient timp să mă recuperez".

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 6-0, 7-5, de Dominika Cibulkova (Slovacia), locul 31 WTA, în turul al doilea al Wuhan Open, fază în care românca a fost acceptată direct. Simona Halep a acuzat dureri la spate şi la coapsa stângă, solicitând de mai multe ori ajutor medical. În ciuda acestor probleme, ea a ţinut să ducă întâlnirea până la capăt.

