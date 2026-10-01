Corespondent Pro TV: „Potrivit primelor informațiilor primite de la primărie, tragedia s-a petrecut miercuri, când cei doi soți munceau pe câmp, într-un lan de porumb din satul Cuciulata. La un moment dat, animalul s-a apropiat de ei și l-a atacat pe bărbat. Luat prin surprindere, omul nu a reușit să scape. A fost sfâșiat și a murit în scurt timp. Femeia a reușit să fugă spre mașină și s-a adăposit acolo, apoi a sunat speriată la 112. Un echipaj SMURD a ajuns de urgență la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie. În acest caz a fost deschis un dosar penal și se fac cercetări pentru ucidere din culpă”.