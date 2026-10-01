Lista anunţată este următoarea: Ionuţ Radu (Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varşovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia) - Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, Spania), Radu Drăguşin (Fiorentina, Italia), Andrei Coubiş (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiţă (Hannover, Germania), Marius Marin (Al Nasr, EAU), Florin Tănase (Omonia, Cipru), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Andrei Borza (Corum, Turcia), Tudor Băluţă (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Dennis Man (PSV, Olanda), Olimpiu Moruţan (Rapid), Bogdan Racoviţan (Rakow, Polonia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes, Portugalia).
Tricolorii vor face joi seară deplasarea la Varşovia.
Meciul Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45.