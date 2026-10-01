Potrivit anchetatorilor, femeia și cei trei copii tocmai intrau în blocul în care locuiesc, când mai multe bucăți de tencuială de la terasa clădirii au căzut peste ei. Pompierii și Ambulanța au fost chemați de urgență.

Ancuța Socaci, ISU Bacău: „Este vorba despre o femeie, în vârstă de aproximativ 34 de ani, și un minor, în vârstă de aproximativ 9 ani. Cele două persoane au fost evaluate medical la locul solicitării, iar ulterior au fost transportate la spital.”

Femeia și băiețelul ei au fost loviți în zona capului și a umerilor.

Aurelia Țaga, dir. medical, Spitalul Jud. Bacău: „În urma evaluărilor medicale, femeia a primit recomandări pentru tratament la domiciliu. Băiețelul a rămas internat în Secția de Chirurgie Pediatrică, prezentând leziuni traumatice minore în urma incidentului. Acestea nu îi pun viața în pericol.”

Ceilalți doi copii ai femeii nu au fost răniți. Tencuiala de pe terasă a fost curățată de pompieri. Potrivit anchetatorilor, blocul respectiv este vechi și nu a mai fost renovat de zeci de ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă și urmează să afle cine este răspunzător pentru incident.