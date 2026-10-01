În special, aceasta a fost parodiată de compania aeriană Norwegian Air Shuttle, pe care jucătorul de la Manchester City a dat-o în judecată, scrie News.ro.

În timpul Cupei Mondiale, compania aeriană a realizat un montaj cu coafura atacantului de la Manchester City pe unul dintre avioanele sale, ceea ce, potrivit ziarului Verdens Gang, ar fi la originea acestui conflict. Avocatul atacantului, Thomas Hagen, a declarat pentru AFP că acest caz se referă la „utilizarea ilegală de către Norwegian a elementelor distinctive ale lui Haaland în promovarea biletelor de avion în timpul Cupei Mondiale de fotbal”.

La rândul său, compania aeriană, care a şters între timp această postare, nu înţelege motivul şi consideră această procedură „regretabilă”.

Purtătoarea de cuvânt a companiei, Catharina Solli, a declarat pentru AFP: „La fel ca aproape toată Norvegia, am susţinut echipa naţională în această vară, prin câteva postări spontane inspirate de tendinţele de pe reţelele sociale. ” Compania speră că această chestiune se va rezolva în urma unui „dialog rezonabil”.

Potrivit Verdens Gang, o audiere va avea loc la tribunalul din Oslo pe 9 octombrie.