Astfel, 147 dintre cei 448 de conducători trimişi în faţa comisiei respective la începutul lunii octombrie au primit o suspendare de 45 de zile pentru încălcarea regulilor privind pariurile sportive, perioadă în care li se interzice exercitarea funcţiilor în fotbal, potrivit News.ro.

Printre conducătorii sancţionaţi se numără Ertugrul Dogan, preşedintele clubului Trabzonspor, care evoluează în SüperLig.

În celelalte 301 cazuri, comisia de disciplină nu a aplicat nicio sancţiune, din lipsă de dovezi suficiente.

TFF şi-a întărit controlul asupra pariurilor sportive în urma unui scandal care a zguduit fotbalul turc anul trecut.

În cadrul anchetei, federaţia a suspendat 149 de arbitri şi 1 024 de jucători, pe perioade variabile.