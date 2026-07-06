Președintele FIFA Gianni Infantino l-a ascultat și suspendarea s-a anulat. Trump a declarat, că forul mondial al fotbalului, "a luat decizia corectă", adăugând că aplicarea suspendării fotbalistului american, ar fi reprezentat, "o mare pată" asupra turneului.

Decizia comisiei de disciplină a FIFA de a anula suspendarea primită de jucătorul Statelor Unite, Folarin Balogun, în meciul cu Bosnia, de la Cupa Mondială a declanșat un scandal pe tot mapamondul. Este pentru prima dată din 1962 când Forul Mondial ia o astfel de hotărâre în timpul Campionatului Mondial.

Golgheterul americanilor a văzut direct cartonașul roșu, după ce l-a călcat pe gleznă pe adversarul bosniac. Însă, FIFA a întors la patru zile distanță decizia suspendării și îl va ține sub observație un an de zile pe fotbalist. Astfel că Balogun a devenit eligibil pentru meciul din optimile de finală cu Belgia.

La scurt timp după anunțul FIFA, președintele Statelor Unite a scris pe propria rețea socială, Truth Social.

A fost scânteia care a aprins scandalul. Jurnaliștii de la New York Times spun că patru surse de la Casa Albă le-au confirmat că Trump l-ar fi sunat direct pe Gianni Infantino, șeful FIFA și i-ar fi cerut să anuleze cartonașul roșu primit de fotbalistul american.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Da, am cerut o analiză din partea FIFA. Am vorbit cu un om extrem de respectat și care, apropo, se bucură acum de un respect de zece ori mai mare”.

Vestea a scandalizat lumea fotbalului iar Federația Belgiană de Fotbal a cerut explicații.

Rudi Garcia, selecționerul Belgiei: „Nu ştiam că 5 iulie pentru FIFA corespunde cu 1 aprilie, în Europa. E o descoperire pentru mine. Cred că este prima dată în istoria Cupei Mondiale când s-a luat o astfel de decizie”.

Și UEFA a criticat în termini duri decizia FIFA: „Decizia a depășit o linie roșie. Când respectarea regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să vegheze, credibilitatea unei competiții este subminată”.

Mauricio Pachettino, selecționerul SUA: „Toți cei care iubesc cu adevărat acest sport și cred în etică și integritate sărbătoresc această decizie”.

Totuși, în faţa valului de revoltă la nivel mondial, FIFA le-a permis belgienilor să facă apel la decizie. Aceștia au timp până la noapte să conteste hotărârea. Decizia finală se va lua cu puţine ore înaintea fluierului de start al partidei.