România a terminat pe locul 17, la Open, cu un bilanţ de 5 victorii, 5 remize şi o singură înfrângere, potrivit News.ro.

Cine a luat aurul

În secţiunea Open, aurul a fost câştigat de Uzbekistan, cu un bilanţ impresionant de 10 victorii şi o singură înfrângere.

La feminin, România a încheiat tot pe locul 17, cu 7 victorii, o remiză şi 3 înfrângeri.

În secţiunea feminină, campioana este China, cu 9 victorii şi 2 remize.

În clasamentul Gaprindashvili Cup, care cumulează rezultatele echipelor Open şi Feminin, România a ocupat locul 18 din 187 de federaţii.