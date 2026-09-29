Începând cu 1 octombrie, acest proiect de anvergură pentru Constanţa şi pentru sportul românesc va deveni un simbol al performanţei, al ambiţiei şi al viitorului, susţine CNAIR, potrivit News.ro.

Finanţarea investiţiei este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii.

Investiţia are loc în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social.

Lucrările vor fi realizate de asocierea Construcţii Erbaşu & TRACON S.R.L.