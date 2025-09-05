România întâlnește Canada pe Arena Națională. Bilanţ pozitiv contra ţărilor din zona CONCACAF

Reprezentativa nord-americană dispune de un lot interesant, cu mai bine de jumătate din el compus din fotbalişti de la cluburi europene importante.

Lotul de 24 de jucători convocaţi de selecţionerul Canadei, Jesse March, în funcţie din 2024 şi fost antrenor la RB Leipzig şi Leeds United printre altele, e compus din 11 fotbalişti provenind de la cluburi din MLS şi 13 din campionate europene. În ultima categorie regăsim 6 fotbalişti din „Big 5”, reprezentanţi de la Marseille, Juventus, Mallorca, Villarreal şi Sassuolo, trei nume din prima ligă belgiană, unul din Championship, câte unul din L1 Scoţia, respectiv Croaţia, şi unul de la FC Porto.

Un careu al starurilor din rândul canadienilor i-ar include pe atacantul Jonathan David, ex-Lille şi proaspăt legitimat de Juventus Torino, cotat la 45 milioane euro, mijlocaşul Stephen Eustaqio, 10 milioane euro potrivit transfermarkt, om de bază la FC Porto, Tajon Buchanan, extremă pe care Villarreal a plătit 9 milioane de euro în această vară celor de la Inter Milano, şi vârful în ascensiune Promise David, 24 ani, de la Union St. Gilloise (Belgia), evaluat de transfermarkt la 11 milioane euro.

CALIFICATĂ LA ULTIMUL MONDIAL ŞI LOCUL 4 LA COPA AMERICA

Spre deosebire de România, Canada a fost prezentă la ultimul Mondial, fără să iasă din grupele CM 2022 din Qatar, într-o competiţie complicată cu Belgia, Croaţia şi revelaţia turneului, Maroc. A fost al doilea Mondial din istorie pentru Canada, după ediţia 1986, bifată tot până în faza grupelor.

La ediţia viitoare, 2026, Canada e calificată din postura de gazdă, alături de SUA şi Mexic. Anul trecut, în 2024, invitată la Copa America, reprezentativa Canadei a terminat pe locul 4, pierzând în semifinale în faţa Argentinei, care avea să-şi ajudece trofeul competiţiei.

LOTUL TRICOLOR ANUNŢAT DE SELECŢIONERUL MIRCEA LUCESCU

Portari

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Adrian ŞUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanţi

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Lucescu a anunţat lotul săptămâna trecută. Între timp, Daniel Bîrligea a ieşit din lot, el neputând fi recuperat în timp util după problemele musculare de la meciul CFR Cluj – FCSB, şi Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. În locul lui Borza, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.

IMNUL ROMÂNIEI, CÂNTAT DE MIRA

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii, MIRA, va intona imnul naţional înainte de meciul de pe Arena Naţională.

"Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Naţională, la meciul dintre România şi Canada. Este un moment încărcat de emoţie, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenţi”, a declarat MIRA.

Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori. La meciurile echipei naţionale, toţi artiştii intonează imnul pro-bono.

ACCESUL SPECTATORILOR

Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi franceză, pentru o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete.

Suporterii oaspeţi sunt aşteptaţi în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu şi vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN, PRELUNGIT

Pentru buna desfăşurare a partidei dintre România şi Canada pe Arena Naţională, STB va prelungi vineri programul de circulaţie al liniilor 1, 10, 86, 90, 104 şi 311.

De asemenea, troleibuzele liniilor 86 şi 90, precum şi autobuzele liniilor 104 şi 143 vor funcţiona pe trasee modificate, dacă situaţia o impune, astfel:

Linia 86 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „M Petrache Poenaru” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual;

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (linii 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

ACŢIUNI INTERZISE ÎN STADION

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziţia în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.

RECOMANDĂRILE JANDARMERIEI

să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

