Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european

19-10-2025 | 10:04
tenis de masa european zadar 2025
FRTM

Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.

Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00.

Echipa României este vicecampioană europeană

În premieră într-o finală europeană, echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) dă piept cu Franţa, duminică, de la 18:00, potrivit News.ro.

Echipa masculină U19 a României, campioană europeană la tenis de masă
Echipa masculină U19 a României, campioană europeană la tenis de masă

Selecţionata masculină României a câştigat al doilea său titlu continental la categoria Under-19, marţi, la Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori de la Ostrava (Cehia), după ce a învins Portugalia în finală cu scorul de 3-2.

Bernadette Szocs, campioană națională la tenis de masă, la simplu şi la dublu mixt
Bernadette Szocs, campioană națională la tenis de masă, la simplu şi la dublu mixt

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucureşti) a cucerit duminică titlul naţional în probele de simplu feminin şi de dublu mixt, în echipă cu Eduard Ionescu.

România s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte
România s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte

România s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte, după ce a învins Germania cu 8-5 şi a pierdut cu 0-8 în faţa Chinei, sâmbătă, la Chengdu (China), în ultimele meciuri din faza a doua a competiţiei.

Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

„No Kings”: Milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Trump. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO
„No Kings”: Milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Trump. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO

Aproape şapte milioane de protestatari s-au adunat, sâmbătă, la demonstraţii „No Kings”, în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii.

