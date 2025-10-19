Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00.
Echipa României este vicecampioană europeană
În premieră într-o finală europeană, echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) dă piept cu Franţa, duminică, de la 18:00, potrivit News.ro.
19-10-2025 10:04